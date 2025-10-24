Programa completo de la Seminci 2025: viernes 24 de octubre
Consulta aquí el programa completo de la primera jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid
Valladolid
Viernes, 24 de octubre 2025, 07:01
• Viernes 24 de octubre
- 10:30 h. TEATRO CARRIÓN. TRES ADIOSES. (120 min). V.O. en italiano, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 12:00 h. SALA FUNDOS. VALOR SENTIMENTAL. (135 min). V.O. en francés e inglés, subtitulada en español. Sección Constelaciones.
- 12:00 h. TEATRO ZORRILLA. GAVAGAI. (89 min). V.O. en francés, inglés y alemán, subtitulada en español e inglés. Punto de encuentro.
- 13:15 h. TEATRO CARRIÓN. GIRL. (124 min). V.O. en taiwanés y chino, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 16:30 h. TEATRO CARRIÓN. RENTAL FAMILY. (103 min). V.O. en inglés y japonés, subtitulada en español. Sección Oficial.
- 16:30 h. TEATRO CERVANTES. THE MASTERMIND. (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 16:45 h. TEATRO ZORRILLA. DEAR TOMORROW. (82 min). V.O. en japonés, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia. Entrada libre retirando entrada.
- 16:45 h. SALA FUNDOS. BETWEEN DREAMS AND HOPE. (105 min). V.O. en farsí, subtitulada en español e inglés. Punto de encuentro.
- 16:45 h. CINES BROADWAY SALA 1. THE VISITOR. (115 min). V.O. en lituano e inglés, subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 17:00 h. CINES BROADWAY SALA 5. EL DORADO. (142 min). V.O. en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 17:30 h. CINES BROADWAY SALA 3. LOS BASILISCOS. (85 min). V.O. en italiano subtitulada en español e inglés. Memoria y utopía.
- 19:00 h. TEATRO CALDERÓN. GALA INAUGURACIÓN - TRES ADIOSES. (120 min). V.O. en italiano subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 19:00 h. TEATRO ZORRILLA. MEMORY. (98 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 19:00 h. TEATRO CERVANTES. FRONTERA. (101 min). V.O. en catalán, español, alemán y francés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 19:00 h. CINES BROADWAY - SALA 1. ANCESTRALS VISIONS OF THE FUTURE. (88 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Alquimias.
- 19:30 h. SALA FUNDOS. THE LUMINOUS LIFE. (99 min). V.O. en portugués y francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. BEATRIZ. (97 min). V.O. en polaco, subtitulada en español. Memoria y Utopía
- 19:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. ZAMA. (115 min). V.O. en guaraní, español y portugués, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La Controversia de Valladolid.
- 21:30 h. TEATRO ZORRILLA. MEMORY OF PRINCESS MUMBI (79 min). V.O. en inglés, subtitulada en español e inglés. Alquimias
- 21:30 h. TEATRO CERVANTES. RESURRECTION (156 min). V.O. en chino, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 21:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. MELEK LEAVES (88 min). V.O. en alemán, subtitulada en español. Memoria y Utopía.
- 21:45 h. TEATRO CARRIÓN. FATHER MOTHER SISTER BROTHER (110 min). Proyecciones especiales.
- 22:00 h. SALA FUNDOS. DEATH DOES NOT EXIST (72 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 22:00 h. CINES BROADWAY-SALA 5. EPITAFIO (85 min). V.O. en español, maya e inglés subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La Controversia de Valladolid.
- 23:00 h. TEATRO CALDERÓN. THE MASTERMIND (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.