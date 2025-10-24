El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de Tres Adioses.

Programa completo de la Seminci 2025: viernes 24 de octubre

Consulta aquí el programa completo de la primera jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:01

• Viernes 24 de octubre

- 10:30 h. TEATRO CARRIÓN. TRES ADIOSES. (120 min). V.O. en italiano, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 12:00 h. SALA FUNDOS. VALOR SENTIMENTAL. (135 min). V.O. en francés e inglés, subtitulada en español. Sección Constelaciones.

- 12:00 h. TEATRO ZORRILLA. GAVAGAI. (89 min). V.O. en francés, inglés y alemán, subtitulada en español e inglés. Punto de encuentro.

- 13:15 h. TEATRO CARRIÓN. GIRL. (124 min). V.O. en taiwanés y chino, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 16:30 h. TEATRO CARRIÓN. RENTAL FAMILY. (103 min). V.O. en inglés y japonés, subtitulada en español. Sección Oficial.

- 16:30 h. TEATRO CERVANTES. THE MASTERMIND. (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 16:45 h. TEATRO ZORRILLA. DEAR TOMORROW. (82 min). V.O. en japonés, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia. Entrada libre retirando entrada.

- 16:45 h. SALA FUNDOS. BETWEEN DREAMS AND HOPE. (105 min). V.O. en farsí, subtitulada en español e inglés. Punto de encuentro.

- 16:45 h. CINES BROADWAY SALA 1. THE VISITOR. (115 min). V.O. en lituano e inglés, subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 17:00 h. CINES BROADWAY SALA 5. EL DORADO. (142 min). V.O. en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 17:30 h. CINES BROADWAY SALA 3. LOS BASILISCOS. (85 min). V.O. en italiano subtitulada en español e inglés. Memoria y utopía.

- 19:00 h. TEATRO CALDERÓN. GALA INAUGURACIÓN - TRES ADIOSES. (120 min). V.O. en italiano subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 19:00 h. TEATRO ZORRILLA. MEMORY. (98 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 19:00 h. TEATRO CERVANTES. FRONTERA. (101 min). V.O. en catalán, español, alemán y francés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 19:00 h. CINES BROADWAY - SALA 1. ANCESTRALS VISIONS OF THE FUTURE. (88 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Alquimias.

- 19:30 h. SALA FUNDOS. THE LUMINOUS LIFE. (99 min). V.O. en portugués y francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. BEATRIZ. (97 min). V.O. en polaco, subtitulada en español. Memoria y Utopía

- 19:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. ZAMA. (115 min). V.O. en guaraní, español y portugués, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La Controversia de Valladolid.

- 21:30 h. TEATRO ZORRILLA. MEMORY OF PRINCESS MUMBI (79 min). V.O. en inglés, subtitulada en español e inglés. Alquimias

- 21:30 h. TEATRO CERVANTES. RESURRECTION (156 min). V.O. en chino, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 21:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. MELEK LEAVES (88 min). V.O. en alemán, subtitulada en español. Memoria y Utopía.

- 21:45 h. TEATRO CARRIÓN. FATHER MOTHER SISTER BROTHER (110 min). Proyecciones especiales.

- 22:00 h. SALA FUNDOS. DEATH DOES NOT EXIST (72 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 22:00 h. CINES BROADWAY-SALA 5. EPITAFIO (85 min). V.O. en español, maya e inglés subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La Controversia de Valladolid.

- 23:00 h. TEATRO CALDERÓN. THE MASTERMIND (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.

Programa completo de la Seminci 2025: viernes 24 de octubre