Imagen de la película Kika.

Programa completo de la Seminci 2025: lunes 27 de octubre

Consulta aquí el programa completo de la cuarta jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:49

• Lunes 27 de octubre

- 8:45 h. TEATRO CALDERÓN. LIONEL. (95 min). V.O. en español y francés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 10:00 h. CINES BROADWAY-SALA 2. ANA. (115 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 10:00 h.Cines Broadway - Sala 1. GROWING DOWN. (85 min). V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 12:00 h. TEATRO CALDERÓN. SOUND OF FALLING. (149 min). V.O. en alemán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Público, prensa y acreditados.

- 12:00 h. SALA FUNDOS. PILLION. (106 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial

- 12:00 h.CINES BROADWAY. SALA 1. CORTOMETRAJES 1. V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 12:00 h. TEATRO ZORRILLA. THE LUMINOUS LIFE. (99 min). V.O. en portugués y francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. DUSE. (122 min). V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. GOLPES. (102 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial

- 16:15 h. TEATRO ZORRILLA. CORTOMETRAJES 3. V.O.V.O. en bengalí subtitulada enespañol e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 16:30 h. TEATRO CERVANTES. GOOD BOY. (110 min). V.O. en inglés y polaco subtitulada en español. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. OLIVIA Y EL TERREMOTO INVISIBLE. (70 min). V.O. en catalán, francés y español subtituladaen español e inglés. Miniminci.

- 17:00 h.CINES BROADWAY. SALA 3. QUERCUS WORK IN PROGRESS. (84 min). Work in Progress.

- 17:15 h. CINES BROADWAY. SALA 4. COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCES (84 min). V.O. V.O. en tupi, francés y portugués subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 17:30 h. CINES BROADWAY. SALA 5. (62 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales.

- 18:45 h. TEATRO ZORRILLA. (117 min). V.O. en ruso y ucraniano subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 19:00 h. TEATRO CARRIÓN. (118 min). V.O. en ruso subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 19:00 h. SALA FUNDOS. WILD FOXES. (90 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:00 h. TEATRO CERVANTES. SILENT FRIEND. (147 min). V.O. en alemán e ingléss subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 19:15 h. TEATRO CALDERÓN. LIONEL. (95 min). V.O. en español y francés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. FORENSES. (91 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Alquimias.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL BIEN ESQUIVO. (138 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 19:30 h. CINES BROADWAY. SALA 3. KIKA. (110 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:30 h. CINES BROADWAY. SALA 5. GIANT. (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Proyecciones especiales.

- 19:30 h. CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES. HAMNET. (125 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.

- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. NINO. (97 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:30 h. SALA FUNDOS. BULANKA. (90 min). V.O. en Tagálog e inglés subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 21:45 h. TEATRO ZORRILLA. ANOCHE CONQUISTÉ TEBAS. (112 min). V.O. en portugués, gallego y latín subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL ABRAZO DE LA SERPIENTE (125 min). V.O. en español, portugués, alemán, catalán, latín e inglés subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 22:00 h. TEATRO CALDERÓN. SOUND OD FALLING. (149 min). V.O. en alemán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 22:00 h. TEATRO CARRIÓN. LA CHICA ZURDA. (108 min). V.O. en mandarín subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 22:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. TIEMPO DE AMOR. (95 min). V.O. en español. Memoria y Utopía.

- 22:00 h. TEATRO CERVANTES. PALESTINE 36. (119 min). V.O. en árabe e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

