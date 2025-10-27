Programa completo de la Seminci 2025: lunes 27 de octubre
Consulta aquí el programa completo de la cuarta jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid
Valladolid
Lunes, 27 de octubre 2025, 06:49
• Lunes 27 de octubre
- 8:45 h. TEATRO CALDERÓN. LIONEL. (95 min). V.O. en español y francés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 10:00 h. CINES BROADWAY-SALA 2. ANA. (115 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.
- 10:00 h.Cines Broadway - Sala 1. GROWING DOWN. (85 min). V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 12:00 h. TEATRO CALDERÓN. SOUND OF FALLING. (149 min). V.O. en alemán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Público, prensa y acreditados.
- 12:00 h. SALA FUNDOS. PILLION. (106 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial
- 12:00 h.CINES BROADWAY. SALA 1. CORTOMETRAJES 1. V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 12:00 h. TEATRO ZORRILLA. THE LUMINOUS LIFE. (99 min). V.O. en portugués y francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. DUSE. (122 min). V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial
- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. GOLPES. (102 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial
- 16:15 h. TEATRO ZORRILLA. CORTOMETRAJES 3. V.O.V.O. en bengalí subtitulada enespañol e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 16:30 h. TEATRO CERVANTES. GOOD BOY. (110 min). V.O. en inglés y polaco subtitulada en español. Punto de Encuentro.
- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. OLIVIA Y EL TERREMOTO INVISIBLE. (70 min). V.O. en catalán, francés y español subtituladaen español e inglés. Miniminci.
- 17:00 h.CINES BROADWAY. SALA 3. QUERCUS WORK IN PROGRESS. (84 min). Work in Progress.
- 17:15 h. CINES BROADWAY. SALA 4. COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCES (84 min). V.O. V.O. en tupi, francés y portugués subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 17:30 h. CINES BROADWAY. SALA 5. (62 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales.
- 18:45 h. TEATRO ZORRILLA. (117 min). V.O. en ruso y ucraniano subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 19:00 h. TEATRO CARRIÓN. (118 min). V.O. en ruso subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 19:00 h. SALA FUNDOS. WILD FOXES. (90 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 19:00 h. TEATRO CERVANTES. SILENT FRIEND. (147 min). V.O. en alemán e ingléss subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 19:15 h. TEATRO CALDERÓN. LIONEL. (95 min). V.O. en español y francés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. FORENSES. (91 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Alquimias.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL BIEN ESQUIVO. (138 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 19:30 h. CINES BROADWAY. SALA 3. KIKA. (110 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 19:30 h. CINES BROADWAY. SALA 5. GIANT. (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Proyecciones especiales.
- 19:30 h. CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES. HAMNET. (125 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.
- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. NINO. (97 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 21:30 h. SALA FUNDOS. BULANKA. (90 min). V.O. en Tagálog e inglés subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 21:45 h. TEATRO ZORRILLA. ANOCHE CONQUISTÉ TEBAS. (112 min). V.O. en portugués, gallego y latín subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL ABRAZO DE LA SERPIENTE (125 min). V.O. en español, portugués, alemán, catalán, latín e inglés subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 22:00 h. TEATRO CALDERÓN. SOUND OD FALLING. (149 min). V.O. en alemán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 22:00 h. TEATRO CARRIÓN. LA CHICA ZURDA. (108 min). V.O. en mandarín subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 22:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. TIEMPO DE AMOR. (95 min). V.O. en español. Memoria y Utopía.
- 22:00 h. TEATRO CERVANTES. PALESTINE 36. (119 min). V.O. en árabe e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.