Imagen de Frontera.

Programa completo de la Seminci 2025: sábado 25 de octubre

Consulta aquí el programa completo de la segunda jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:27

Comenta

• Sábado 25 de octubre

- 8:30 h. TEATRO CALDERÓN. SUBSUELO. (115 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 9:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. DIRECTOR'S DIARY. (305 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia

- 10:00 h. SALA FUNDOS. DEATH DOES NOT EXIST. (72 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 10:00 h. CINES BROADWAY-SALA 2. BRAVA GENTE BRASILEIRA. (104 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 10:00 h. TEATRO CARRIÓN. LA VOZ DE HIND. (89 min). V.O. en árabe, subtitulada en español. Constelaciones.

- 10:00 h. TEATRO ZORRILLA. PIN DE FARTIE. (106 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Alquimias.

- 12:00 h. TEATRO CALDERÓN. EL SENDERO AZUL. (86 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 12:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. PALABRA Y UTOPÍA. (130 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 12:00 h. TEATRO CERVANTES. SUPER CHARLIE. (82 min). Doblada al español. Miniminci.

- 12:00 h. TEATRO CARRIÓN. GIRL. (124 min). V.O. en taiwanés y chino, subtitulada en inglés. Sección Oficial.

- 12:00 h. SALA FUNDOS. THE VISITOR. (115 min). V.O. en lituano e inglés, subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 12:15 h. TEATRO ZORRILLA. BARRIO TRISTE. (88 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Punto de Encuentro.

- 12:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. HARLAN COUNTY U.S.A. (103 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Memoria y Utopía.

- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. RESURRECTION. (156 min). V.O. en chino, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. TRES ADIOSES. (120 min). V.O. en italiano, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:00 h. TEATRO CERVANTES. LA CHICA ZURDA. (108 min). V.O. en mandarín, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 16:15 h. SALA FUNDOS. PALESTINE 36. (119 min). V.O. en árabe e inglés, subtitulada en español. Punto de Encuentro.

- 16:30 h. TEATRO ZORRILLA. TELL HER I LOVE HER. (92 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 16:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. THE LUMINOUS LIFE. (99 min). V.O. en portugués y francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. UNA ÁRIDA ESTACIÓN BLANCA. (106 min). V.O. en inglés, afrikáans y zulú, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 5. LOS CANGREJOS. (64 min). V.O. en español. Castilla y León en largo.

- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 2. MAYA, DAME UN TÍTULO. (61 min). Doblada al español. Miniminci.

- 17:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. WARA WARA. (69 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 18:45 h. TEATRO CERVANTES. PILLION. (106 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 19:00 h. TEATRO CARRIÓN. THE MASTERMIND. (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.

- 19:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. DEAR TOMORROW. (110 min). V.O. en japonés subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 19:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. EL PUENTE. (98 min). V.O. en alemán subtitulada en español. Memoria y Utopía.

- 19:15 h. TEATRO ZORRILLA. CORTOMETRAJES 1: No Skate! (24 min), +10K (31 min), Nervous Energy (15 min) Klonter / Clot (14 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 19:15 h. SALA FUNDOS. KIKA. (110 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. MEMORY OF PRINCESS MUMBI. (79 min). V.O. en inglés, subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 19:30 h. TEATRO CALDERÓN. SUBSUELO. (115 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Sección Oficial.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. JERICÓ. (85 min). V.O. en español y alemán, subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 5. LAS GAFAS DE ISABEL COIXET. (60 min). V.O. en español y japonés, subtitulada en español e inglés. Proyecciones especiales.

- 19:30 h. TEATRO CERVANTES. DOS FISCALES. (118 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 21:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. LEO & LOU. (101 min). V.O. en español y lengua de signos, subtitulada en español e inglés. Miniminci. Público, prensa y acreditados.

- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. BETWEEN DREAMS AND HOPE. (105 min). V.O. en farsí subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. MEMORY. (98 min). V.O. en ruso subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 21:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. ELES TRANSPORTAN A MORTE. (75 min). V.O. en gallego y español subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 21:45 h. TEATRO CARRIÓN. GALA RTVE - FRONTERA. (101 min). V.O. en catalán, español, alemán y francés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. GROWING DOWN. (85 min). V.O. en húngaro, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 22:00 h. TEATRO ZORRILLA. DESIRE LINES. (107 min). V.O. en serbocroata, esloveno y árabe, subtitulada en español e inglés. Alquimias. Entrada libre retirando entrada.

- 22:00 h. SALA FUNDOS. GAVAGAI. (89 min). V.O. en francés, inglés y alemán, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 22:15 h. TEATRO CALDERÓN. EL SENDERO AZUL. (86 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

