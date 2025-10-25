Programa completo de la Seminci 2025: sábado 25 de octubre
Consulta aquí el programa completo de la segunda jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid
Valladolid
Sábado, 25 de octubre 2025, 08:27
• Sábado 25 de octubre
- 8:30 h. TEATRO CALDERÓN. SUBSUELO. (115 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 9:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. DIRECTOR'S DIARY. (305 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia
- 10:00 h. SALA FUNDOS. DEATH DOES NOT EXIST. (72 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 10:00 h. CINES BROADWAY-SALA 2. BRAVA GENTE BRASILEIRA. (104 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 10:00 h. TEATRO CARRIÓN. LA VOZ DE HIND. (89 min). V.O. en árabe, subtitulada en español. Constelaciones.
- 10:00 h. TEATRO ZORRILLA. PIN DE FARTIE. (106 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Alquimias.
- 12:00 h. TEATRO CALDERÓN. EL SENDERO AZUL. (86 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 12:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. PALABRA Y UTOPÍA. (130 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 12:00 h. TEATRO CERVANTES. SUPER CHARLIE. (82 min). Doblada al español. Miniminci.
- 12:00 h. TEATRO CARRIÓN. GIRL. (124 min). V.O. en taiwanés y chino, subtitulada en inglés. Sección Oficial.
- 12:00 h. SALA FUNDOS. THE VISITOR. (115 min). V.O. en lituano e inglés, subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 12:15 h. TEATRO ZORRILLA. BARRIO TRISTE. (88 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Punto de Encuentro.
- 12:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. HARLAN COUNTY U.S.A. (103 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Memoria y Utopía.
- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. RESURRECTION. (156 min). V.O. en chino, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. TRES ADIOSES. (120 min). V.O. en italiano, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 16:00 h. TEATRO CERVANTES. LA CHICA ZURDA. (108 min). V.O. en mandarín, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 16:15 h. SALA FUNDOS. PALESTINE 36. (119 min). V.O. en árabe e inglés, subtitulada en español. Punto de Encuentro.
- 16:30 h. TEATRO ZORRILLA. TELL HER I LOVE HER. (92 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 16:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. THE LUMINOUS LIFE. (99 min). V.O. en portugués y francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. UNA ÁRIDA ESTACIÓN BLANCA. (106 min). V.O. en inglés, afrikáans y zulú, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.
- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 5. LOS CANGREJOS. (64 min). V.O. en español. Castilla y León en largo.
- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 2. MAYA, DAME UN TÍTULO. (61 min). Doblada al español. Miniminci.
- 17:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. WARA WARA. (69 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 18:45 h. TEATRO CERVANTES. PILLION. (106 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 19:00 h. TEATRO CARRIÓN. THE MASTERMIND. (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.
- 19:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. DEAR TOMORROW. (110 min). V.O. en japonés subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 19:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. EL PUENTE. (98 min). V.O. en alemán subtitulada en español. Memoria y Utopía.
- 19:15 h. TEATRO ZORRILLA. CORTOMETRAJES 1: No Skate! (24 min), +10K (31 min), Nervous Energy (15 min) Klonter / Clot (14 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 19:15 h. SALA FUNDOS. KIKA. (110 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. MEMORY OF PRINCESS MUMBI. (79 min). V.O. en inglés, subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 19:30 h. TEATRO CALDERÓN. SUBSUELO. (115 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Sección Oficial.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. JERICÓ. (85 min). V.O. en español y alemán, subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 5. LAS GAFAS DE ISABEL COIXET. (60 min). V.O. en español y japonés, subtitulada en español e inglés. Proyecciones especiales.
- 19:30 h. TEATRO CERVANTES. DOS FISCALES. (118 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 21:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. LEO & LOU. (101 min). V.O. en español y lengua de signos, subtitulada en español e inglés. Miniminci. Público, prensa y acreditados.
- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. BETWEEN DREAMS AND HOPE. (105 min). V.O. en farsí subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. MEMORY. (98 min). V.O. en ruso subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 21:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. ELES TRANSPORTAN A MORTE. (75 min). V.O. en gallego y español subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 21:45 h. TEATRO CARRIÓN. GALA RTVE - FRONTERA. (101 min). V.O. en catalán, español, alemán y francés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. GROWING DOWN. (85 min). V.O. en húngaro, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 22:00 h. TEATRO ZORRILLA. DESIRE LINES. (107 min). V.O. en serbocroata, esloveno y árabe, subtitulada en español e inglés. Alquimias. Entrada libre retirando entrada.
- 22:00 h. SALA FUNDOS. GAVAGAI. (89 min). V.O. en francés, inglés y alemán, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 22:15 h. TEATRO CALDERÓN. EL SENDERO AZUL. (86 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.