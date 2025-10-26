Programa completo de la Seminci 2025: domingo 26 de octubre
Consulta aquí el programa completo de la tercera jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid
Valladolid
Domingo, 26 de octubre 2025, 08:58
• Domingo 26 de octubre
- 8:30 h. TEATRO CALDERÓN. GOLPES. (102 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 9:45 h. TEATRO CARRIÓN. ¿CARA O CRUZ? (116 min). V.O. en italiano e inglés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 10:00 h. TEATRO ZORRILLA. BETWEEN DREAMS AND HOPE (105 min). V.O. en farsí, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 10:00 h. SALA FUNDOS. WITH HASAN IN GAZA (106 min). V.O. en árabe, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 10:30 h. TEATRO CERVANTES. AL FINAL DE LA ESCAPADA (90 min). V.O. en francés e inglés, subtitulada en español. Proyecciones especiales.
- 10:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL GIRO (MANDABI) (90 min). V.O. en wólof y francés, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.
- 12:15 h. TEATRO CERVANTES. THE TALE OF SILYAN (80 min). V.O. en macedonio, subtitulada en español e inglés. Seminci Joven.
- 12:15 h. CINES BROADWAY-SALA 4. LUCÍA (160 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Memoria y Utopía.
- 12:30 h. TEATRO CALDERÓN. LA CHICA ZURDA (108 min). V.O. en mandarín, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 12:30 h. TEATRO CARRIÓN. NOUVELLE VAGUE (105 min). V.O. en francés e inglés, subtitulada en español. Constelaciones.
- 12:30 h. SALA FUNDOS. EL SANTO OFICIO (127 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 12:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. ANCESTRAL VISIONS OF THE FUTURE (88 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Alquimias.
- 12:30 h. TEATRO ZORRILLA. OLIVIA Y EL TERREMOTO INVISIBLE (70 min). V.O. en catalán, francés y español, subtitulada en español e inglés. Miniminci.
- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. DOS FISCALES (118 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. SUBSUELO (115 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Sección Oficial.
- 16:30 h. SALA FUNDOS. NINO (97 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro
- 16:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. KIKA (110 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro
- 16:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. DIRECTOR'S DIARY (305 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia
- 16:45 h. TEATRO CERVANTES. COEXISTENCE, MY ASS! (95 min). V.O. en inglés, hebreo y árabe, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia
- 16:45 h. CINES BROADWAY-SALA 2. DESIRE LINES (107 min). V.O. en serbocroata, esloveno y árabe, subtitulada en español e inglés. Alquimias
- 17:00 h. TEATRO ZORRILLA. GALA RTVE - LEO & LOU (101 min). V.O. en español y lengua de signos, subtitulada en español e inglés. Miniminci
- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 4. CABEZA DE VACA (104 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 5. MI SUEÑO CUBANO (90 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Castilla y León en largo.
- 19:00 h. TEATRO CARRIÓN. RESURRECTION (156 min). V.O. en chino, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 19:00 h. SALA FUNDOS. CARA A CARA (70 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Tiempo de Historia. Entrada libre retirando entrada.
- 19:00 h. TEATRO CERVANTES. DUSE (122 min). V.O. en italiano e inglés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 19:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. TELL HER I LOVE HER (92 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 19:15 h. TEATRO CALDERÓN. GOLPES (102 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. GROWING DOWN (85 min). V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 4. LA ÚLTIMA CENA (120 min). V.O. en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 19:30 h. TEATRO ZORRILLA. CORTOMETRAJES 2: Mercy (27 min); Dog Alone (13 min); Without Kelly (15 min) Because of (U) (13 min) y Plancton (22 min). V.O. en noruego, subtitiulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 5. CYL EN CORTO: Metta (20 min); La Raíz (8 min); 15 días con 15 años (11 min) Bajo el sol de España (20 min); Darshan (20 min); y Costillar y chuletilla (9 min). V.O. en español, italiano e inglés, subtitiulada en español e inglés. Castilla y León en corto.
- 21:15 h. SALA FUNDOS. YRUPE (79 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.
- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. PIN DE FARTIE (106 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Alquimias.
- 21:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. MBURUCUYÁ, CUADROS DE LA NATURALEZA (101 min). V.O. en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 21:45 h. TEATRO CERVANTES. FRONTERA (101 min). V.O. en catalán, español, alemán y francés. Sección Oficial.
- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. BARRIO TRISTE (88 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Punto de Encuentro.
- 22:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. MEN AT WORK (75 min). V.O. en farsi, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.
- 22:00 h. TEATRO ZORRILLA. GOOD BOY (110 min). V.O. en inglés y polaco, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 22:15 h. TEATRO CALDERÓN. PILLION (106 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Sección Oficial.
- 22:30 h. TEATRO CARRIÓN. EL SENDERO AZUL (86 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.