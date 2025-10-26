El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de Dos Fiscales.

Programa completo de la Seminci 2025: domingo 26 de octubre

Consulta aquí el programa completo de la tercera jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:58

• Domingo 26 de octubre

- 8:30 h. TEATRO CALDERÓN. GOLPES. (102 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 9:45 h. TEATRO CARRIÓN. ¿CARA O CRUZ? (116 min). V.O. en italiano e inglés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 10:00 h. TEATRO ZORRILLA. BETWEEN DREAMS AND HOPE (105 min). V.O. en farsí, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 10:00 h. SALA FUNDOS. WITH HASAN IN GAZA (106 min). V.O. en árabe, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 10:30 h. TEATRO CERVANTES. AL FINAL DE LA ESCAPADA (90 min). V.O. en francés e inglés, subtitulada en español. Proyecciones especiales.

- 10:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL GIRO (MANDABI) (90 min). V.O. en wólof y francés, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 12:15 h. TEATRO CERVANTES. THE TALE OF SILYAN (80 min). V.O. en macedonio, subtitulada en español e inglés. Seminci Joven.

- 12:15 h. CINES BROADWAY-SALA 4. LUCÍA (160 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Memoria y Utopía.

- 12:30 h. TEATRO CALDERÓN. LA CHICA ZURDA (108 min). V.O. en mandarín, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 12:30 h. TEATRO CARRIÓN. NOUVELLE VAGUE (105 min). V.O. en francés e inglés, subtitulada en español. Constelaciones.

- 12:30 h. SALA FUNDOS. EL SANTO OFICIO (127 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 12:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. ANCESTRAL VISIONS OF THE FUTURE (88 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Alquimias.

- 12:30 h. TEATRO ZORRILLA. OLIVIA Y EL TERREMOTO INVISIBLE (70 min). V.O. en catalán, francés y español, subtitulada en español e inglés. Miniminci.

- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. DOS FISCALES (118 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. SUBSUELO (115 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Sección Oficial.

- 16:30 h. SALA FUNDOS. NINO (97 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro

- 16:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. KIKA (110 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro

- 16:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. DIRECTOR'S DIARY (305 min). V.O. en ruso, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia

- 16:45 h. TEATRO CERVANTES. COEXISTENCE, MY ASS! (95 min). V.O. en inglés, hebreo y árabe, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia

- 16:45 h. CINES BROADWAY-SALA 2. DESIRE LINES (107 min). V.O. en serbocroata, esloveno y árabe, subtitulada en español e inglés. Alquimias

- 17:00 h. TEATRO ZORRILLA. GALA RTVE - LEO & LOU (101 min). V.O. en español y lengua de signos, subtitulada en español e inglés. Miniminci

- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 4. CABEZA DE VACA (104 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 5. MI SUEÑO CUBANO (90 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Castilla y León en largo.

- 19:00 h. TEATRO CARRIÓN. RESURRECTION (156 min). V.O. en chino, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 19:00 h. SALA FUNDOS. CARA A CARA (70 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Tiempo de Historia. Entrada libre retirando entrada.

- 19:00 h. TEATRO CERVANTES. DUSE (122 min). V.O. en italiano e inglés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 19:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. TELL HER I LOVE HER (92 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 19:15 h. TEATRO CALDERÓN. GOLPES (102 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. GROWING DOWN (85 min). V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 4. LA ÚLTIMA CENA (120 min). V.O. en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 19:30 h. TEATRO ZORRILLA. CORTOMETRAJES 2: Mercy (27 min); Dog Alone (13 min); Without Kelly (15 min) Because of (U) (13 min) y Plancton (22 min). V.O. en noruego, subtitiulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 5. CYL EN CORTO: Metta (20 min); La Raíz (8 min); 15 días con 15 años (11 min) Bajo el sol de España (20 min); Darshan (20 min); y Costillar y chuletilla (9 min). V.O. en español, italiano e inglés, subtitiulada en español e inglés. Castilla y León en corto.

- 21:15 h. SALA FUNDOS. YRUPE (79 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.

- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. PIN DE FARTIE (106 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Alquimias.

- 21:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. MBURUCUYÁ, CUADROS DE LA NATURALEZA (101 min). V.O. en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 21:45 h. TEATRO CERVANTES. FRONTERA (101 min). V.O. en catalán, español, alemán y francés. Sección Oficial.

- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. BARRIO TRISTE (88 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Punto de Encuentro.

- 22:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. MEN AT WORK (75 min). V.O. en farsi, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 22:00 h. TEATRO ZORRILLA. GOOD BOY (110 min). V.O. en inglés y polaco, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 22:15 h. TEATRO CALDERÓN. PILLION (106 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Sección Oficial.

- 22:30 h. TEATRO CARRIÓN. EL SENDERO AZUL (86 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

