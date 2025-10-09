Transformación digital. Para evitar defectos y accidentes

Rebeca Adalia Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:12 Comenta Compartir

La apuesta por la mejora global de la empresa ha sido el empuje de trabajo para que Iveco marque sus directrices de trabajo hacia estrategias de transformación digital, y por ello ha obtenido en esta edición el Premio de Innovación del periódico El Norte de Castilla.

Con el objetivo de eliminar los accidentes laborales, anular los defectos de calidad y suprimir todos los desperdicios que provocaban pérdidas en la planta, Iveco ha decidido invertir en materia de transformación digital a través de herramientas como el uso de robots para las actividades de valor no añadido, AGVs para el transporte y cámaras de visión artificial para realizar los controles de calidad.

La inversión en transformación digital ha logrado que Iveco disminuya a cero sus accidentes, mejore la eficiencia en sus procesos de producción y reduzca las emisiones de CO2 en más de un 30% en los últimos cinco años.

La empresa de transportes también trabaja con inteligencia artificial. Iveco Valladolid ha implementado esta tecnología en dos procesos: la localización de actos inseguros que cometen las personas o trabajadores de forma reiterada y un túnel de detección de defectos que se ubica en la entrega final del vehículo. Aunque aseguran que poco a poco la IA estará más presente en la mejora de otros procesos de producción que también necesitarán de la inteligencia humana.

Es por ello, que Iveco se ha consolidado como 'fábrica inteligente' cuyo pilar fundamental son las personas que trabajan aquí. En Valladolid la rotación de trabajadores es baja, menos de un 2% de la plantilla decide abandonar la empresa cada año.

Para Iveco recibir este galardón es muy importante. «Estamos muy contentos y orgullosos. Esta fábrica tiene historia, lleva más de setenta años en Valladolid, y este premio nos demuestra que aquí sabemos combinar la tradición con el futuro», explica Pablo Blanco Tazón, responsable de Mejora Continua de la planta Iveco en Valladolid.

De cara al futuro, la fábrica se enfrenta a nuevos retos que estarán marcados por las demandas de sus clientes y los cambios derivados de la transformación digital. «Nosotros vamos a seguir haciendo un producto útil y que sea competitivo en el mercado, como hemos hecho siempre», apostilla Blanco.