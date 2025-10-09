Comunicación digital. Conectar el papel y el libro

Rebeca Adalia Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:17 Comenta Compartir

Un libro infantil en el que el niño sea el protagonista de la historia y pueda bucear en un universo digital a través de códigos QR. Ésta podría ser una definición del ejemplar que Teresa Pernía ha escrito de la mano de Strategia & Comunicación y que esta edición ha sido galardonado con el Premio Mejor Comunicación Digital.

No se trata únicamente de una publicación tradicional. 'Animales Astronautas' es una experiencia lúdica que combina arte y tecnología, integrando contenido audiovisual original y tecnología de realidad aumentada que permite a los niños interactuar con los personajes que parecen salir de las páginas del libro a la realidad. El proyecto tiene como finalidad hacer pasar un rato entretenido a los niños con sus padres haciéndose fotos y vídeos con los miembros de la Expedición Animalia.

En el aspecto creativo, les anima a expresarse libremente a través del dibujo, el color y la personalización de los personajes. Desde el punto de vista emocional, promueve la empatía con los personajes, la curiosidad por las historias que narran y la sorpresa, al permitir que los niños vean sus dibujos 'cobrar vida' mediante la realidad aumentada. Y en el plano cognitivo, todas estas herramientas fomentan la atención y el interés por el libro y la comprensión de conceptos relacionados con el espacio.

Este ejemplar está disponible en español e inglés, no requiere dispositivos complejos para funcionar (basta con un teléfono móvil o una tablet), y está distribuido en diversas plataformas.

En cuanto a la sostenibilidad digital del proyecto, sus promotores han apostado por un modelo editorial híbrido que minimiza el uso de materiales y optimiza los recursos: el contenido en realidad aumentada y vídeo es 100% digital, lo que reduce la necesidad de productos físicos adicionales, y el libro está impreso bajo demanda, reduciendo el desperdicio de papel.

La autora de este libro asegura que recibir este galardón supone una alegría tras muchos meses de trabajo. «Es un premio que otorga un jurado especialista en innovación y una de las cabeceras más destacadas del grupo Vocento como es El Norte de Castilla», explica Pernía. «Tener este respaldo es muy importante porque cuando empiezas un proyecto no sabes muy bien la acogida que va a tener aunque lo hagas con la mayor ilusión del mundo y este premio me reafirma en el propósito de seguir explorando nuevas iniciativas», añade.