Liderazgo en innovación. Un ecosistema tecnológico

Charo López, directora de Negocio de El Norte; Julio César Miguel, presidente de Aetical, y Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta.

Rebeca Adalia Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:36

El Premio de honor que reconoce a una persona, equipo u organización referente por su trayectoria, visión y contribución al impulso del ecosistema digital de Castilla y León ha recaído en esta edición de los Premios de Innovación en AETICAL, la Federación de Asociaciones Empresariales de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica.

Este ente impulsa en la Comunidad un ecosistema tecnológico sólido, competitivo y sostenible, capaz de generar innovación, empleo cualificado y valor añadido para empresas y administraciones de la región a través de múltiples frentes.

Una de esas vertientes son las sinergías que se establecen entre el ámbito público y privado. Desde AETICAL aportan conocimiento de la tecnología, diseño de políticas tecnológicas y ayudas eficaces que atiendan a las necesidades de innovación y digitalización de las empresas de la región. Por otro lado, la Federación de Asociaciones Empresariales ofrece formación y capacitación de profesionales y pymes en competencias digitales y también en el uso seguro y responsable de la tecnología.

«Recibir este premio especial al liderazgo y la innovación tecnológica por parte de El Norte de Castilla supone un reconocimiento muy significativo al trabajo que AETICAL lleva realizando durante 26 años para fortalecer el sector tecnológico de Castilla y León», explica Julio César Miguel, presidente de AETICAL.

Para la Federación de Asociaciones Empresariales este premio supone un respaldo «muy importante» a la labor de cientos de empresas, profesionales y asociaciones que, desde la innovación, la formación y la cooperación están impulsando la transformación digital de la Comunidad. «Queremos lograr una Castilla y León más atractiva, competitiva y preparada para los tiempos actuales y futuros. Este galardón refuerza nuestro compromiso con el desarrollo económico y social del territorio a través de la tecnología digital», puntualiza su presidente.

De cara al futuro AETICAL se ha marcado como reto seguir liderando la transformación digital del territorio, ayudando a que las empresas y administraciones adapten sus procesos, mejoren su competitividad y atraigan talento a través de la innovación tecnológica, acompañado de un ecosistema de empresas TIC que haga de la región también un lugar ideal para que los jóvenes se desarrollen profesionalmente en el ámbito tecnológico.