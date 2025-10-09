Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León, Charo López, de El Norte, Miguel Calvo, delegado Institucional de Iberdrola, Luis Velasco, responsable de Desarrollo de Negocio de Blue Connecting Emotion, Pablo Blanco Tazón, responsable de Mejora Continua de Iveco Valladolid, Julio César Miguel Pérez, presidente de AETICAL, Teresa Pernía, de la agencia Strategia & Comunicación, Alejandro Vázquez Ramos, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Juan José Zancada, presidente de Cruz Roja Valladolid, Fernando Andrade, responsable del proyecto Innoveas de Cruz Roja, Benjamín Sahelices Fernández, Decano del Colegio de Ingeniería Informática de Castilla y León y Ramón Perán, director general de Cartif.

Laura Negro Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:42 Comenta Compartir

La innovación digital conlleva hacer de la tecnología nuestra mejor aliada y todo, para construir un futuro más inclusivo, sostenible y competitivo. Bajo esta premisa, empresas, instituciones, asociaciones y profesionales del ámbito tecnológico se dieron cita este jueves, en el Patio de las Palmeras del auditorio Miguel Delibes, para la entrega de los III Premios de Innovación Digital 2025, organizados por El Norte de Castilla. Unos galardones que cuentan con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, Iberdrola y Cartif, y con el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Castilla y León como partner.

La gala estuvo conducida por el humorista Dani Delacámara y tuvo seis premiados en seis categorías y todos, con la inquietud y el denominador común de saber convertir las ideas en soluciones que generan valor para la sociedad. Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla, dio la bienvenida reflexionando sobre el significado de la innovación digital, y apuntando que la innovación no podrá ser competitiva sin la IA, aunque recordó que «no existen decisiones inteligentes, sean humanas o sintéticas, ajenas a parámetros éticos». También entró en el terreno del periodismo, argumentando que «el conocimiento de la verdad no es mejor ni más sencillo gracias a la IA, ya que ésta no sustituye ni la curiosidad ni la sorpresa, ni por supuesto sale a la calle a contar lo que pasa».

El jurado de estos premios, que según el presentador «son los Óscar de la innovación», no lo tuvo fácil. Lo componían ocho expertos: Susana Morán, coordinadora de servicios de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León; Miguel Calvo, delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León; Benjamín Sahelices, decano del Colegio Profesional de Informáticos de Castilla y León; Julio César Miguel, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León; Alejandra Martínez, directora de la Escuela de Ingeniería de Informática de la Universidad de Valladolid; Marta Rivera, responsable de Comunicación de Cartif; Manuel Salgado, director de Publicidad Institucional de El Norte y Marta Mateo, jefa de Eventos y Desarrollos de Proyectos, también de El Norte.

El premio a la Transformación Digital en la Empresa, lo entregó Antonio Ibáñez, Director General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta. El destinatario fue Iveco Valladolid, por su apuesta por la digitalización de procesos productivos. «Es un placer ser premiados por un periódico que todos los que vivimos en esta tierra tenemos como algo propio. Este premio es una labor de equipo», señaló Pablo Blanco Tazón, responsable de Mejora Continua en la fábrica de Iveco Valladolid.

Ángel Ortiz, director de El Norte, entregó el premio Innovación Digital en la Administración Pública, que recayó en el Servicio de Salud de Castilla y León por su aplicación móvil SACYL Conecta, que desde 2019 facilita la gestión de citas, la consulta de documentación clínica y el acceso a justificantes médicos. Alejandro Vázquez Ramos, consejero de Sanidad, destacó el valor humano de la innovación en el ámbito sanitario, subrayando que «desde el punto de vista humano, la relación del usuario con el servicio es muy importante» y expresó su confianza en que el desarrollo de esta herramienta a lo largo de los años «permitirá ofrecer cada día una mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos de Castilla y León».

El Premio al Impulso a la Ciudadanía Digital lo entregó Miguel Calvo, delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León. Fue para Innoveas, el proyecto de Cruz Roja que busca reducir la brecha digital y fomentar la autonomía personal a través de la tecnología. Juan José Zancada, presidente de Cruz Roja Valladolid, destacó que «supone una enorme motivación para seguir trabajando por una sociedad más justa, inclusiva y conectada» y defendió que «en un mundo cada vez más digitalizado, la inclusión digital es también inclusión social». Terminó animando «a no dejar a nadie atrás en el camino hacia lo digital».

Ver 27 fotos Un numeroso público llenó el Patio de las Palmeras del Auditorio Miguel Delibes Iván Tomé

Ramón Perán, director general de Cartif, entregó el premio de Mejor Comunicación Digital, que recayó en 'Animales Astronautas', un proyecto de Teresa Pernía y la agencia Strategia & Comunicación. Se trata de un libro infantil que combina ilustración, realidad aumentada y contenido audiovisual para ofrecer una experiencia interactiva. «Mis Animales Astronautas y yo estamos felices por este premio. Gracias a El Norte de Castilla por reconocer este proyecto que da una segunda vida al papel», dijo la galardonada, quien quiso dedicárselo a todos los suyos y en especial a sus hijos, que le animaban a continuar «con toda su ternura» en este proyecto.

Benjamín Sahelices Fernández, Decano del Colegio de Ingeniería Informática de Castilla y León entregó el Premio al Impacto Social, que fue a parar a la empresa Blue Connecting Emotion por su plataforma Blue Care, un sistema digital que ayuda a personas vulnerables o con discapacidad a vivir de forma autónoma, monitorizando la seguridad y el confort en sus hogares. Lo recogió Luis Velasco, responsable de Desarrollo de Negocio, quien recordó que el proyecto nació hace seis años con la motivación «de ayudar a las entidades del tercer sector. Creemos en ayudar a las personas a tener una vida independiente, a que puedan vivir en sus hogares día a día gracias a la tecnología». Para él, ese compromiso es «lo que nos motiva y lo que nos va a seguir ayudando a crecer».

Ampliar Benjamín Sahelices Fernández, Decano del Colegio de Ingeniería Informática de Castilla y León, Ramón Perán, director general de Cartif, Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla, Miguel Calvo, delegado Institucional de Iberdrola, Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, consejero de Sanidad, Raquel Alonso, delegada Territorial de la Junta de Castilla y León y Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León

Antonio Ibáñez, Director General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta y Charo López, Directora de Negocio y Nuevos Ingresos de El Norte, portaron el Premio Especial al Liderazgo en Innovación Tecnológica, que fue para AETICAL, la Federación de Asociaciones Empresariales de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, por su trayectoria de más de 25 años impulsando el sector tecnológico en la región. Su presidente, Julio César Miguel Pérez, recordó los orígenes de la asociación «que nació con el propósito de unir y representar a las empresas tecnológicas de nuestra comunidad, servir de interlocutor ante las administraciones e impulsar Castilla y León fomentando la colaboración y las sinergias». Reivindicó el valor de las empresas tecnológicas de la región y recordó que «la digitalización no es una intervención puntual, sino un proceso continuo que requiere socios tecnológicos locales y cercanos».

Sin duda, esta gala de Premios de Innovación Digital 2025 de El Norte de Castilla sirvió para reafirmar que la tecnología es una herramienta idónea para construir una sociedad más conectada, eficiente y humana.