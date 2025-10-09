«Castilla y León será en 2030 una comunidad plenamente conectada, moderna y sostenible»

Rebeca Adalia Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:08 Compartir

La innovación, la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico se han convertido en los pilares fundamentales del cambio y el progreso de la sociedad. Desde la automatización de procesos hasta la toma de decisiones basada en datos, la tecnología está redefiniendo nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. En esta entrevista con el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, profundizamos en cómo estos avances están configurando el presente y delineando el futuro de Castilla y León.

–Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades a los que se enfrenta la Comunidad en su proceso de digitalización e implementación de la inteligencia artificial?

–Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, el 80% con menos de 500 habitantes, y una parte importante de la población vive en el medio rural, con una tasa de envejecimiento superior a la media nacional. En una Comunidad tan extensa, dispersa y envejecida, el principal reto es que la digitalización llegue a todos los rincones y personas, sin que nadie quede atrás.

–¿Qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial a los sectores productivos y a las empresas?

–La IA nos sirve para ser más competitivos. Ya la estamos aplicando en proyectos que refuerzan la cohesión social y territorial: una red tecnológica para el monitoreo forestal y la reducción de desastres ambientales, o la aplicación de nuevas tecnologías en la conservación del patrimonio cultural. Nuestro objetivo es claro: que Castilla y León sea, en 2030, una comunidad plenamente conectada, moderna y sostenible, donde las nuevas tecnologías contribuyan a dar más futuro a nuestros pueblos y ciudades.

–¿Cuáles son los principales proyectos que está ejecutando la Consejería en materia de desarrollo tecnológico e innovación?

–Somos conscientes de que los ciudadanos cada vez se relacionan más con la Administración a través de medios digitales. Por eso estamos transformando los servicios públicos para que sean más ágiles, sencillos y personalizados. Hablamos de eliminar burocracia, reducir los tiempos de espera y adelantarse a las necesidades de los ciudadanos. La IA juega un papel clave: nos permite automatizar procesos internos, mejorar la planificación de los servicios públicos y liberar recursos para destinarlos a lo realmente importante: la atención directa a las personas.

–¿Cuál es el pilar fundamental para lograr estas mejoras en los servicios públicos?

–La ciberseguridad. Garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos es esencial: hablamos de historiales médicos, trámites administrativos o datos personales. Por eso trabajamos con tres ejes: medidas técnicas avanzadas, formación y concienciación de empleados públicos, y normas claras para toda la Administración. Además, hay proyectos emblemáticos: el Territorio Rural Inteligente, que digitaliza servicios públicos en el medio rural —desde la gestión de residuos hasta la detección de heladas en carreteras—, o el programa CyL Digital Rural, que acerca la formación en competencias digitales a toda la ciudadanía.

–¿Cómo está afectando la llegada de la IA en la vida de los ciudadanos de Castilla y León?

–La inteligencia artificial ya está transformando nuestra vida cotidiana. No se limita a un ámbito concreto: llega a la salud, al trabajo, al ocio y a la relación con la Administración. Los proveedores de servicios, tanto empresas como administraciones públicas, la aplicamos para hacerlos más rápidos, sencillos y personalizados. Y los propios ciudadanos la usan a diario en sus móviles, para comunicarse, buscar información o generar contenido. Lo importante es trasladar un mensaje de confianza: la IA no sustituye a las personas, sino que multiplica sus capacidades. Queremos que esté al servicio del agricultor que optimiza sus cultivos, del médico que tiene mejores herramientas de diagnóstico o del estudiante que accede a nuevos recursos de aprendizaje. En definitiva, al servicio de todos los ciudadanos de Castilla y León.

–¿Cómo van a transformar la vida de los ciudadanos las iniciativas que lidera en la región en el corto y medio plazo?

–Las iniciativas que estamos impulsando tienen un objetivo muy claro: mejorar la vida de las personas en lo cotidiano, vivan donde vivan en Castilla y León. En el corto plazo, la digitalización ya se traduce en trámites más rápidos, servicios públicos más sencillos y la posibilidad de acceder a formación digital sin salir de su municipio. En el medio plazo, estas políticas van a transformar nuestra Comunidad de manera más profunda. La inteligencia artificial permitirá una sanidad más eficiente, con diagnósticos más precisos; un campo más competitivo, con agricultores que aprovechen la tecnología para mejorar sus cultivos; y una administración que sea proactiva, capaz de anticiparse a las necesidades de los ciudadanos. Además, la apuesta por la ciberseguridad y la supercomputación no sólo protege los datos de los ciudadanos, sino que también abre la puerta a la atracción de talento y a la generación de empleo.

–¿Y qué se está haciendo en los municipios más pequeños, donde a menudo no tienen medios técnicos?

–Tenemos claro que los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Y también sabemos que reducir la brecha digital es una política clave contra la despoblación: si un joven puede formarse, emprender o trabajar desde su municipio con la misma conectividad que en una capital, ese pueblo tiene futuro. Por eso llevamos más de 15 años trabajando en el programa CyL Digital, con 9 centros en capitales de provincia y más de 330 centros asociados en el medio rural, muchos de ellos dotados con equipos informáticos cedidos por la Junta. También contamos con 5 aulas móviles que llevan la formación allí donde se necesita. Allí impartimos desde cursos básicos para dar los primeros pasos con el ordenador o el WhatsApp, hasta formación en el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. Se completa con cursos online, un teléfono gratuito de asesoramiento tecnológico y una biblioteca digital de recursos.

–¿Cómo ayuda la Consejería a las empresas privadas al impulso de estas tecnologías y la innovación?

–Nuestra principal misión es digitalizar la propia Administración y reducir la brecha digital entre los ciudadanos. La digitalización empresarial recae principalmente en la Consejería de Economía, a través del ICE. Ahora bien, contamos con una herramienta estratégica: la Fundación SCAYLE (Centro de Supercomputación de Castilla y León), ubicada en León. Con el supercomputador Caléndula —el segundo más potente de España— ofrecemos servicios de cálculo intensivo, almacenamiento masivo y virtualización, además de una red que conecta universidades y centros de investigación. SCAYLE participa en proyectos estratégicos como Quantum Spain, Q-CAYLE y Cindirella, que sitúan a Castilla y León como un referente nacional y europeo en tecnologías cuánticas. Esto no sólo es innovación: es una palanca para atraer talento, generar empleo y configurar a la comunidad como un auténtico hub tecnológico.

–Por último, ¿qué medidas está implantando la Junta en materia de ciberseguridad?

–La ciberseguridad es un compromiso esencial de esta Consejería y de toda la Junta. Proteger la Administración significa proteger los datos de los ciudadanos y dar confianza en el uso de los servicios públicos. Una medida clave es el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital, que vigila de forma continua los sistemas de la Administración autonómica. Este año hemos duplicado la inversión hasta los 1,8 millones de euros anuales. El SOC cuenta con personal técnico altamente cualificado y está integrado en la Red Nacional de SOC promovida por el CCN-CERT, lo que nos permite compartir información y reforzar la seguridad en colaboración con otras administraciones de España. Además, a través de SCAYLE participamos en el desarrollo de ciberseguridad cuántica, un campo estratégico que reforzará la protección de las comunicaciones en el futuro. Y la Junta de Castilla y León ha sido seleccionada para liderar un proyecto RETECH de ciberseguridad en coordinación con el Ministerio y en colaboración con País Vasco y Andalucía.