Innovación digital. Mejorar el acceso a la administración

El Premio a la Innovación Digital en la Administración Pública ha recaído en esta edición en el Servicio de Salud de Castilla y León por el impulso en la mejora de servicios, la transparencia y la participación ciudadana gracias a la digitalización y la innovación tecnológica de acceso y seguridad de la pionera aplicación móvil SACYL Conecta.

El desarrollo de esta APP y sus continuas mejoras han puesto a disposición de los usuarios una herramienta sencilla y útil. Dicha aplicación móvil facilita el acceso a la gestión de citas con su centro de salud, da la posibilidad al usuario de consultar la documentación clínica e incluso permite la descarga de los justificantes de atención en la consulta, evitando así tener que solicitar el documento al profesional sanitario que le atiende.

Una de las últimas mejoras desarrolladas por SACYL Conecta ha sido en materia de seguridad. Ahora, para acceder a la información sanitaria, el paciente tiene que validar sus datos de usuario introduciendo un PIN que se le facilita a través de un sms en su móvil. Para ello, es necesario que el usuario tenga registrado su teléfono en la tarjeta sanitaria. En caso de que el móvil no esté actualizado, el paciente puede incluir este dato en el área administrativa de su centro de salud habitual.

SACYL Conecta nació en el año 2019, y ha gestionado desde su lanzamiento hasta diciembre de 2024, más de 23,3 millones de citas, según informa la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Actualmente, cuenta con 1.929.913 usuarios activos y un total de 3.733.621 usuarios registrados, ya que muchos manejan perfiles de familiares. Y es que ésta es otra de las ventajas que ofrece la aplicación móvil. Una misma persona puede gestionar los datos de varios pacientes, facilitando así el control de la salud de las personas más mayores de la Comunidad.

En el caso contrario y para las personas que quieran aprender a gestionar SACYL Conecta por su cuenta, desde la página web www.saludcastillayleon.es se ofrecen diferentes manuales y documentos con instrucciones explicativas que ayudan a los nuevos usuarios a aprender a manejar esta sencilla y útil aplicación móvil. También a través del Espacio CyL Digital los usuarios interesados encontrarán talleres formativos presenciales y online sobre los que podrán informarse a través de su web o el teléfono 012 de atención al ciudadano de la Junta de Castilla y León.