Impacto social. Vivir de forma autónoma sin ser vulnerables

Rebeca Adalia Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:37 Comenta Compartir

Por unanimidad, el Premio al Impacto Social ha recaído este año en la empresa Blue Connecting Emotion por el desarrollo de su plataforma digital Blue Care. Un proyecto que ha sido creado para ayudar a personas vulnerables o con discapacidad para que puedan vivir autónomamente, monitorizando su seguridad y el confort en sus hogares y viviendas.

La plataforma vigila su seguridad en la vivienda, pero también sus hábitos de vida, una herramienta que también resulta muy útil para que los profesionales que están a su lado puedan prestarles mejor su ayuda.

Gracias a la implementación de esta plataforma digital, los usuarios pueden tener monitorizado su hogar. En el caso de que se produzca una urgencia como un incendio o una puerta abierta, el sistema se activa de manera inmediata. Por otra parte, la plataforma también ayuda en la mejora del confort de la vivienda. Por ejemplo, optimiza el consumo energético y los recursos activándose un aviso en aquellos casos en los que la calefacción se encuentre encendida y las ventanas abiertas.

Blue Care también analiza los hábitos de vida para que las personas estén activas, se les supervisa su actividad física, sus comidas, el uso del baño y si se producen caídas o accidentes en el hogar. Todo ello, lo realiza de manera no intrusiva.

Para Luis Velasco, responsable del departamento de Desarrollo de Negocio Blue Connecting Emotions, este galardón supone un reconocimiento a todos los años de trabajo. «Nos anima a seguir ejecutando nuevos proyectos, y que haya sido un medio referente como El Norte de Castilla quién nos lo haya otorgado es otro punto a nuestro favor», explica agradecido.

De cara al futuro, esta empresa que desarrolla soluciones innovadoras para facilitar el trabajo de organizaciones tiene puesto en marcha un plan a tres años que trabajará en dos líneas. La primera gira en torno a la teleasistencia, aumentando el número de viviendas adaptadas a este sistema. La segunda, se centra en la salud de las viviendas, lo que se denomina 'hospitales líquidos'. Un concepto de hospital donde los pacientes son atendidos más allá del espacio físico, permitiendo una atención más flexible y adaptada a las necesidades individuales.

Temas

Vivienda