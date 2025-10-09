El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan José Zancada, presidente de Cruz Roja Valladolid y Fernando Andrade, responsable del proyecto Innoveas, recogen el premio de manos del delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo. Iván Tomé

III Premios de Innovación Digital

Ciudadanía digital. A través de la formación y el voluntariado

Innoveas. Cruz Roja desarrolla este espacio digital para mejorar la calidad de vida de las personas

Rebeca Adalia

Rebeca Adalia

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:13

Comenta

Favorecer la autonomía de las personas por medio de soluciones de tecnología humanitaria y voluntariado. Este es el objetivo que persigue el proyecto Innoveas de Cruz Roja que ha sido galardonado esta edición con el Premio al Impulso a la Ciudadanía Digital del periódico El Norte de Castilla.

Innoveas es un espacio digital y multidisciplinar que mejora la calidad de vida de las personas. Sus tres pilares son la reducción de la brecha digital, la difusión del conocimiento de la tecnología humanitaria y el fomento de la cocreación generando un espacio abierto para las empresas, centros tecnológicos, universidades y ciudadanía.

El centro de Innoveas, ubicado en la plaza Tenerías de Valladolid, tiene entre sus objetivos la promoción de la autonomía personal y la lucha contra la soledad no deseada. En él se desarrollan actividades de aprendizaje intergeneracionales y además cuenta con un huerto urbano en plano corazón de la ciudad.

Este reconocimiento supone para el equipo de Innoveas y de Cruz Roja un homenaje profundamente transcendente. «No se trata sólo de un galardón, sino de una confirmación de que el camino que recorremos junto a tantas personas mayores y con discapacidad tiene un impacto real y transformador», explican desde la organización.

Este galardón es también un homenaje al voluntariado, el verdadero corazón de la acción de Cruz Roja. «Son ellos quienes, con su participación, acompañan cada paso, abren puertas a la inclusión digital y convierten la tecnología en una aliada para dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables», apuntan.

Para los miembros de este proyecto recibir este reconocimiento es reconfortante porque refleja que no están solos. «De esta manera la sociedad valora, apoya y comparte la misión de lograr que nadie quede atrás en el acceso a lo digital», puntualizan. También agradecen que iniciativas como la suya tengan cabida en lugares como los premios del periódico decano porque detrás de cada acción, de cada proyecto y de cada logro, siempre hay manos voluntarias dispuestas a sumar. En nombre de Cruz Roja Innoveas, agradecen la visibilidad de la iniciativa a quienes hacen posible que la innovación sea también inclusión, humanidad y futuro compartido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  3. 3 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  4. 4

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  5. 5 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  6. 6

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  7. 7

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  8. 8 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  9. 9

    Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor
  10. 10

    Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ciudadanía digital. A través de la formación y el voluntariado

Ciudadanía digital. A través de la formación y el voluntariado