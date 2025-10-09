Juan José Zancada, presidente de Cruz Roja Valladolid y Fernando Andrade, responsable del proyecto Innoveas, recogen el premio de manos del delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo.

Rebeca Adalia Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:13 | Actualizado 23:24h.

Favorecer la autonomía de las personas por medio de soluciones de tecnología humanitaria y voluntariado. Este es el objetivo que persigue el proyecto Innoveas de Cruz Roja que ha sido galardonado esta edición con el Premio al Impulso a la Ciudadanía Digital del periódico El Norte de Castilla.

Innoveas es un espacio digital y multidisciplinar que mejora la calidad de vida de las personas. Sus tres pilares son la reducción de la brecha digital, la difusión del conocimiento de la tecnología humanitaria y el fomento de la cocreación generando un espacio abierto para las empresas, centros tecnológicos, universidades y ciudadanía.

El centro de Innoveas, ubicado en la plaza Tenerías de Valladolid, tiene entre sus objetivos la promoción de la autonomía personal y la lucha contra la soledad no deseada. En él se desarrollan actividades de aprendizaje intergeneracionales y además cuenta con un huerto urbano en plano corazón de la ciudad.

Este reconocimiento supone para el equipo de Innoveas y de Cruz Roja un homenaje profundamente transcendente. «No se trata sólo de un galardón, sino de una confirmación de que el camino que recorremos junto a tantas personas mayores y con discapacidad tiene un impacto real y transformador», explican desde la organización.

Este galardón es también un homenaje al voluntariado, el verdadero corazón de la acción de Cruz Roja. «Son ellos quienes, con su participación, acompañan cada paso, abren puertas a la inclusión digital y convierten la tecnología en una aliada para dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables», apuntan.

Para los miembros de este proyecto recibir este reconocimiento es reconfortante porque refleja que no están solos. «De esta manera la sociedad valora, apoya y comparte la misión de lograr que nadie quede atrás en el acceso a lo digital», puntualizan. También agradecen que iniciativas como la suya tengan cabida en lugares como los premios del periódico decano porque detrás de cada acción, de cada proyecto y de cada logro, siempre hay manos voluntarias dispuestas a sumar. En nombre de Cruz Roja Innoveas, agradecen la visibilidad de la iniciativa a quienes hacen posible que la innovación sea también inclusión, humanidad y futuro compartido.