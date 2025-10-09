CyL Digital Rural: la revolución silenciosa que está conectando a Castilla y León

El Norte Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:33 Compartir

Castilla y León está protagonizando una auténtica revolución digital, aunque no se mida en cifras macroeconómicas ni en titulares de Silicon Valley. Es una transformación que se siente en los pueblos, en los telecentros municipales y en las aulas improvisadas de asociaciones locales, donde vecinos de todas las edades aprenden a manejar un teléfono móvil, a solicitar una cita médica en línea o a abrir un negocio con ayuda de las redes sociales. Se llama CyL Digital Rural, y es la apuesta de la Junta de Castilla y León por acercar la tecnología a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

Con este programa, la administración autonómica ha conseguido que la digitalización deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una herramienta real de inclusión. Lo hace mediante cursos gratuitos, asesoramiento personalizado y una red de más de 337 centros asociados repartidos por las nueve provincias, muchos de ellos en municipios que no alcanzan los 500 habitantes. En total, más de 136.000 personas han participado ya en actividades presenciales, y otras 72.000 lo han hecho a través de la plataforma de teleformación, cifras que consolidan a Castilla y León como una de las comunidades más activas de España en formación digital ciudadana.

El secreto del éxito de CyL Digital Rural reside en su capilaridad. Allí donde no hay aula fija, la Junta desplaza aulas móviles: vehículos equipados con ordenadores y conexión a internet que recorren los pueblos más alejados para impartir talleres prácticos. En ellos, los formadores enseñan desde lo más básico —encender un dispositivo, configurar el correo electrónico o usar una aplicación de mensajería— hasta competencias más avanzadas, como la gestión de trámites administrativos, la creación de currículums digitales o la navegación segura por internet.

La iniciativa ha conseguido reducir la brecha digital territorial y generacional, un objetivo que se traduce en historias concretas: mayores que se comunican por videollamada con sus nietos, agricultores que aprenden a usar aplicaciones para monitorizar sus cultivos o emprendedores que lanzan sus negocios online desde un pequeño municipio.

«Cuando ves a una persona de 70 años descubrir que puede pedir una receta médica desde el móvil, entiendes que esto va mucho más allá de la tecnología», explica uno de los formadores del programa.

CyL Digital Rural se apoya en una extensa red de ayuntamientos, diputaciones provinciales, asociaciones y centros sociales que actúan como colaboradores locales. Esta colaboración público-social permite adaptar los contenidos formativos a las necesidades reales de cada zona: en unas comarcas se pone el foco en la ciberseguridad o el comercio electrónico, mientras que en otras se prioriza la administración electrónica o el uso de redes sociales para promocionar el turismo rural.

El programa no solo ofrece formación, sino también acompañamiento y mentorización personalizada, para que los usuarios mantengan su autonomía digital una vez finalizados los cursos. «La clave no está en enseñar a usar una aplicación, sino en que la gente pierda el miedo a la tecnología y la incorpore a su vida cotidiana», destacan desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, responsable de la iniciativa.

La digitalización como motor de cohesión

La Junta de Castilla y León concibe la digitalización no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de igualdad de oportunidades. En un territorio extenso y disperso como el castellano y leonés, el acceso a la tecnología se convierte en un elemento esencial para frenar la despoblación y mantener servicios de calidad.

Por ello, el programa cuenta con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation EU, que permiten dotar de recursos a los municipios más pequeños: desde la entrega de equipos informáticos hasta la mejora de la conectividad de los centros asociados.

Los resultados son visibles. En provincias como Burgos, el número de centros rurales asociados se ha triplicado en los dos últimos años, pasando de 13 a 37. En Segovia, se han sumado al programa con 32 centros y más de un millar de usuarios. Las aulas móviles han recorrido casi 50 municipios en apenas unos meses. Todo ello con un objetivo común: que ningún castellano y leonés quede fuera del mundo digital por vivir en el lugar donde nació.

Una formación adaptada al futuro

CyL Digital Rural actualiza constantemente sus contenidos para responder a los cambios tecnológicos. Además de los talleres clásicos sobre manejo de dispositivos, correo electrónico o administración electrónica, se imparten cursos sobre inteligencia artificial aplicada al día a día, restauración de fotografías antiguas con herramientas digitales, o protección de datos personales.

En 2025, el programa ha superado ya las 20.000 actividades formativas, con una participación creciente de personas mayores de 50 años, que representan más del 60 % de los asistentes.

La formación también se extiende al ámbito empresarial. Muchos talleres están dirigidos a autónomos y emprendedores del medio rural, que aprenden a utilizar herramientas digitales para promocionar sus productos, mejorar su gestión o abrir nuevos canales de venta online. De esta manera, la digitalización se convierte en una palanca económica para mantener vivo el tejido productivo de los pueblos.

El éxito de CyL Digital Rural no se mide solo en cifras, sino en la confianza recuperada de quienes un día se sintieron ajenos a la tecnología. «Esto me ha cambiado la vida», repiten muchos de los participantes al terminar un curso.

Desde la Junta insisten en que el objetivo no es tanto enseñar informática como enseñar a vivir en el mundo digital con autonomía, seguridad y sentido crítico.

Con una inversión cercana a los 12 millones de euros, el programa seguirá creciendo en los próximos años para consolidar su presencia en todas las comarcas. «Nuestro compromiso es que ningún ciudadano de Castilla y León se quede atrás», subrayan desde la ConsejeríaMovilidad y Transformación Digital.

Y a la vista de los resultados, esa promesa se está cumpliendo. En silencio, desde los pueblos, Castilla y León está escribiendo su propia historia de transformación digital.

Talleres para solicitar online la Tarjeta Buscyl La Junta de Castilla y León amplía su programa de alfabetización digital con nuevos talleres prácticos para tramitar por Internet la Tarjeta Buscyl, el título que permite viajar gratis en el transporte público interurbano de la comunidad. La iniciativa, presentada por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, comenzará el 15 de octubre en los nueve Espacios CyL Digital y se extenderá progresivamente a toda la región. Las sesiones, gratuitas y abiertas a todos los ciudadanos, enseñarán a realizar la solicitud en línea y a manejar herramientas básicas como el escaneo de documentos, el correo electrónico o la identificación digital. «Queremos que pedir la Tarjeta Buscyl sea sencillo y accesible para todos», destacó Sanz Merino, subrayando que esta medida «reduce trámites, impulsa la modernización administrativa y refuerza la autonomía digital de los ciudadanos». Las inscripciones pueden realizarse en www.cyldigital.es o en el teléfono gratuito 900 909 752.