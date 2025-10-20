Los presupuestos de Castilla y León se juegan en 24 horas de tensión

El presupuesto más alto de la historia, el primero que supera los 15.000 millones de euros, el que permitirá a Alfonso Fernández Mañueco cerrar ... un mandato tumultuoso con las cuentas autonómicas, se enfrentarán a 24 horas decisivas esta semana. Todos los anuncios, las presentaciones en cada territorio por parte de los cargos del PP, pueden quedarse en suspenso en el tiempo que transcurre entre el mediodía del martes y el mediodía del miércoles.

Para empezar, la Mesa de las Cortes se reunirá el martes a las 10:30 horas con un orden del día muy escueto. En el punto 1, tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad de Castilla y León para 2026. Y en el punto número 2, ruegos y preguntas.

No hay más. Pero es suficiente para crear un nuevo problema en esta tramitación exprés que ha solapado la aprobación del techo de gasto con el registro de las cuentas y con la no aprobación del capítulo presupuestario correspondiente a las Cortes y a las instituciones propias (Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social y Procurador del Común). Y en esta reunión se decidirá si el proyecto de ley se tramita o se devuelve a la Junta para su subsanación.

La Mesa de las Cortes tiene una composición que garantizaba la tranquilidad al Gobierno autonómico mientras pervivía el pacto PP-Vox. Después de romperse ese pacto, sin embargo, se ha convertido en un elemento de riesgo. El PP, en minoría parlamentaria pero al frente de la Junta, había vivido hasta ahora un matrimonio bien avenido con el parlamento autonómico. Le pasó durante su larga etapa de mayorías absolutas, con algún leve roce interno entre propios, como Silvia Clemente con José Antonio De Santiago-Juárez, que hoy se recuerdan como anecdóticos. Después logró que Ciudadanos, con Luis Fuentes como presidente de las Cortes, se mantuviera leal a pesar del susto de la moción de censura. Fuentes es hoy, además, delegado de la Junta para el Corredor Atlántico. Y tampoco pasó apuros en los dos primeros años en los que Carlos Pollán (Vox) se hizo con los mandos.

24 horas de tensión Martes, 10:30 h. Mesa de las Cortes. Reunión de la Mesa de las Cortes (Vox, PP y PSOE, dos procuradores cada uno). En el orden del día está la tramitación del proyecto de ley de presupuestos. Se registró sin el capítulo de las Cortes, que no obtuvo el visto bueno el pasado jueves en la misma Mesa, y sin tener el techo de gasto aprobado por el Pleno.

Miércoles, 9:30 h. Pleno de las Cortes. Segunda sesión del Pleno. En el sexto punto del orden del día figura: «Debate y votación del Acuerdo de 9 de octubre de 2025, de la Junta de Castilla y León, por el que se fija el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026».

Pero la ruptura se ha llevado por delante esa placidez. Vox y PSOE fraguaron una ley de publicidad institucional que se ha aprobado contra el deseo de la Junta de Castilla y León, que ahora se ve obligada a aplicarla. La Mesa de las Cortes ha aprobado también el régimen de incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva. Y con un solo voto en contra, el de la socialista Ana Sánchez, ha rechazado un capítulo de los presupuestos que hasta este momento era poco más que un trámite.

Este martes, los dosprocuradores de Vox (Carlos Pollán y Fátima Pinacho), PP (Francisco Vázquez y Rosa Esteban) y PSOE (Ana Sánchez, probablemente con la ausencia de Diego Moreno por motivos personales), decidirán si el proyecto de ley de presupuestos se tramita o se devuelve.

En el último presupuesto aprobado, el de 2024, pasó por este trámite sin mayor publicidad. «La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 26 de febrero de 2024 ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de Economía y Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024», se publicaba después. Y comenzaba todo el proceso. Pero entonces PP y Vox aún gobernaban en armonía.

Es decir, que las cuentas de la Junta, de entrada, están en manos de Vox y PSOE. Si deciden devolver las cuentas porque el informe de la letrada mayor, Laura Seseña, coincide en señalar que el presupuesto está incompleto y que no se podrá tramitar hasta que no se apruebe el techo de gasto, se producirá un retraso más.

El tenso techo de gasto

En el mejor de los casos para quien elabora las cuentas, la Junta de Castilla y León, tendría que acudir de nuevo a la Mesa para aprobar el capítulo que falta, la sección presupuestaria de las Cortes, y esperar a que se aprobara el techo de gasto.

Y no tendrá que esperar mucho, en este caso.

El techo de gasto se debatirá 24 horas después de esta reunión en el Pleno de la Cámara.

Y ni PSOE ni Vox han anticipado el sentido de su voto al límite de gasto. Si los dos votan en contra, lo que sumaría 39 votos, el PP necesitaría casi todo el hemiciclo para sacarlo adelante. Cuenta, eso sí, con Francisco Igea, según anunció el pasado jueves. El procurador sin partido quiere que las cuentas pasen por el trámite de enmiendas, donde puede haber un auténtico cambalache, dada la minoría del PP.

Más difícil parece que Unidas Podemos (Pablo Fernández) vote a favor.

Los dos ex de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, han votado en bastantes ocasiones junto al PP, pero no siempre. Y faltaría por sumar a la ecuación Por Ávila, siempre crítico con los presupuestos para su territorio, que ha calificado las cuentas como propaganda electoral. Soria ¡Ya! y UPL, con tres procuradores cada uno, están en disposición de ser decisivos en la votación.

El contexto previo es poco halagüeño. Ángel Ceña (Soria ¡Ya!) ha denunciado que los fondos asignados a su provincia son un 3,01% del total autonómico, lo que la sitúa como la última de las nueve. La Junta, mientras, ha colocado en el primer puesto a León, territorio asolado por los incendios el pasado verano y en el que UPL cotiza al alza.

¿Y si no se aprueba?

Si las Cortes rechazan el techo de gasto, la Junta presentará una nueva propuesta. Así lo aseguró Carlos Fernández Carriedo, responsable de elaborar las cuentas autonómicas. Lo que ocurre es que los plazos son muy justos. Ya se habla de, si se produce un 'no', se podría tener que habilitar el mes de enero para rematar el proceso de aprobación de las cuentas. Pero en enero, tras las vacaciones, apenas quedarán ocho días hábiles hasta que se produzca la convocatoria electoral. Y hay que recordar que Castilla y León se gestiona, a día de hoy, con las cuentas que se aprobaron para 2024.