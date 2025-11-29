La política autonómica calienta para las urnas: comités electorales y una ristra de actos de partido Mañueco comparece en Burgos junto a su jefe de filas, Feijóo, critica la pinza de sus rivales y ataca: «Vox no está hecho para la gestión»

Antonio G. Encinas Valladolid Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:11h.

Pasado el trámite presupuestario y la votación de los decretos de gestión forestal e incendios, en las Cortes de Castilla y León está todo el pescado vendido. Quedan dos plenos, que se celebrarán los días 9 y 10 de diciembre, el primero, y 16 y 17 de diciembre, el segundo. Y sin el concurso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el primero de ellos, porque con tanto cambio de calendario por las variaciones en la tramitación de los presupuestos ha argumentado que había fijado una agenda institucional que le impedirá acudir al próximo.

Son los coletazos de una actividad parlamentaria que se reduce mientras aumenta exponencialmente la actividad orgánica de los partidos.

Así, Vox hace tiempo ya que formó una especie de comité preelectoral en el que figura alguno de los asesores principales del grupo parlamentario. Empiezan a fijarse estrategias, como los carteles que ya se han colocado en varias ciudades de Castilla y León con la imagen contrapuesta de Santiago Abascal frente a Alberto Nüñez Feijóo y Pedro Sánchez.

En cuanto al PSOE, Daniel de la Rosa, secretario de Organización, dejó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos para situarse a tiempo completo en el día a día del partido y del grupo parlamentario.

De la Rosa no solo es el responsable de Organización, sino que además ha sido designado coordinador de campaña. Tanto él como la vicesecretaria general, Nuria Rubio, estarán en contacto con el que ha sido designado como responsable de comunicación, Manuel Arribas. El diputado por Ávila tiene la misión de relacionarse además con quienes estarán en el día a día de la campaña y, también, con los coordinadores en las diferentes instituciones: Iratxe García (Parlamento Europeo), Esther Peña (Congreso), Javier Antón (Gobierno), Patricia Gómez y Pedro Luis González (Cortes de Castilla y León) y administraciones locales (Fran Díaz).

El PP, mientras tanto, lleva semanas con Alfonso Fernández Mañueco de gira por los diferentes territorios, donde se han celebrado juntas directivas provinciales o reuniones con apoderados e interventores, como hizo en Valladolid la semana pasada.

Comenzó con la junta directiva autonómica del 27 de octubre y desde entonces ha encadenado juntas directivas provinciales en Zamora (3 de noviembre), Soria (día 5), Palencia (día 10), Ávila (día 12), Segovia (día 13), León (día 18) y Salamanca (día 21). Además un acto con alcaldes y portavoces del PP en El Bierzo (día 11 de noviembre) y otro con apoderados e interventores de la provincia de Valladolid esta misma semana.

El colofón momentáneo se ha celebrado este sábado en Burgos, en el foro de grandes ciudades, en el que Mañueco ha compartido escenario con el jefe de filas de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

El evento ha servido para arengar a los propios ante la manifestación prevista para este domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero Mañueco no se ha olvidado en esta cita de atacar a su flanco derecho, a ese ex socio que ha colaborado en la aprobación de una ley de publicidad institucional o en la anulación de los presupuestos de la comunidad para 2026.

«Hemos ofrecido acuerdos pero PSOE y Vox Castilla y León han preferido el bloqueo», dijo de nuevo en relación a la presunta pinza Vox-PSOE en el hemiciclo. «Vox Castilla y León son los que se marcharon del gobierno y dejaron el trabajo sin hacer, los que dejaron tirados a todos; agricultores, ganaderos, autónomos… Vox Castilla y León no está hecha para la gestión». atacó.