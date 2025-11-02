El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pancarta colocada el año pasado por Conceyu País Llionés. Ical

Inflexión leonesista

«Las próximas elecciones pueden marcar el inicio del camino a una separación real de Castilla y León»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:41

Creo que el 15M, el de 2026, el de las elecciones autonómicas, puede ser el punto de inflexión leonesista. Inflexión hacia arriba. Hacia ese punto ... indeterminado aún en el que la separación de Castilla y León se convierta en realidad. Aunque a estas alturas sigo sin saber si eso sería necesariamente bueno para nadie, pero ese es otro debate.

