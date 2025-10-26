El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Bancada socialista en el Pleno de las Cortes del 14 de mayo, cuando se produjo el relevo del anterior equipo. Rubén Cacho-Ical

La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León

La bronca pública entre el diputado Javier Alfonso Cendón y el alcalde leonés, José Antonio Diez, se añade al papel secundario de Nuria Rubio o la decisión de Carlos Martínez de seguir en la Alcaldía

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:34

Comenta

Carlos Martínez anunció, 48 horas antes del debate sobre el techo de gasto, que su partido iba a facilitar su aprobación con la abstención. ... El líder del PSOE hacía espóiler antes de la discusión más relevante del parlamento en estos momentos, cerca de la convocatoria electoral y con un proyecto de ley encallado en la tramitación. Para un espectador del parlamentarismo es una faena, porque el debate se te escurre entre los dedos. Para sus rivales políticos, una estrategia fallida. Así lo creían tres de los grupos parlamentarios que conforman este hemiciclo multicolor. Porque permitía al PP llegar a la Mesa de las Cortes del martes, cuando se decidía si devolver o no el proyecto de ley de la Junta, y al Pleno, con una idea: no hay por qué devolver las cuentas porque en 24 horas se va a aprobar el techo de gasto, que era la principal traba jurídica para seguir con la tramitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  2. 2

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  3. 3

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  5. 5 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  8. 8

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  9. 9 Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia
  10. 10

    Empieza a funcionar un grupo para acompañar el duelo de familiares de fallecidos por suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León

La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León