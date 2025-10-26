La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León

Carlos Martínez anunció, 48 horas antes del debate sobre el techo de gasto, que su partido iba a facilitar su aprobación con la abstención. ... El líder del PSOE hacía espóiler antes de la discusión más relevante del parlamento en estos momentos, cerca de la convocatoria electoral y con un proyecto de ley encallado en la tramitación. Para un espectador del parlamentarismo es una faena, porque el debate se te escurre entre los dedos. Para sus rivales políticos, una estrategia fallida. Así lo creían tres de los grupos parlamentarios que conforman este hemiciclo multicolor. Porque permitía al PP llegar a la Mesa de las Cortes del martes, cuando se decidía si devolver o no el proyecto de ley de la Junta, y al Pleno, con una idea: no hay por qué devolver las cuentas porque en 24 horas se va a aprobar el techo de gasto, que era la principal traba jurídica para seguir con la tramitación.

Así fue. El argumento lo utilizaron tanto Francisco Vázquez, secretario general del PP y vicepresidente de la Mesa, como el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, como el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. «Ya hemos visto su compadreo con Vox para frenar la tramitación de los presupuestos. Ya anunciamos que queríamos que se tramitara una vez aprobado el techo de gasto», dijo en la sesión de control.

Hace un año, Luis Tudanca decidió dar de paso el techo de gasto propuesto por la Junta porque atisbaba que el PP, en realidad, no quería llevar las cuentas al hemiciclo en un contexto muy complicado, apenas unos meses después de romperse el Gobierno con Vox. El resultado fue que, a pesar de aprobarse ese límite de gasto, la Junta nunca llevó el proyecto de ley al parlamento autonómico. Quiso intentar una especie de acuerdo extraparlamentario previo con las fuerzas políticas, que lo consideraron un teatrillo. Vox ni siquiera llegó a sentarse a la mesa. La táctica de Carlos Martínez, si ha respondido a la misma idea, ha pecado de mostrar las cartas demasiado pronto. Ha permitido al adversario político armar su argumento defensivo. Eso sí, ahora empieza una nueva partida, con un calendario muy apretado en el que apenas caben ya cuatro plenos ordinarios y uno de ellos se 'gastará' en el debate de enmiendas a la totalidad. Que, si los grupos actúan de acuerdo a la lógica política de encontrarse a dos meses escasos de una cita electoral, se van a registrar.

El segundo punto desafinado en esta semana complicada para Mañueco ha sido el propio debate del techo de gasto. El PSOE dejó la defensa de su posición en manos de José Francisco Martín, un procurador que ya está de salida y que no ha intervenido en los plenos en esta legislatura. Su ataque verbal a la bancada de Vox remató una crítica al techo de gasto propuesto por Carriedo que no aportó más que los que le habían precedido. Nuria Rubio, que es la vicesecretaria general autonómica del PSOE, la número 2, la cara visible en el parlamento ante la ausencia del aún alcalde soriano Carlos Martínez, vive en un segundo plano incomprensible.

Desde que se produjo el relevo en la cúspide socialista, Nuria Rubio ha intervenido en el Pleno en 20 ocasiones (de 27 sesiones celebradas). En seis de ellas ha sido para interpelar a miembros del Gobierno en la sesión de control. Tres de esas preguntas han sido para Carlos Fernández Carriedo (Economía y Hacienda), dos para Juan Carlos Suárez-Quiñones (Medio Ambiente), y el resto se las reparten Leticia García (Industria y Empleo), Rocío Lucas (Educación) y Alejandro Vázquez (Sanidad). En el debate del techo de gasto, sin embargo, ninguno de los miembros liberados de la bancada socialista se hizo cargo de la réplica al consejero.

Ampliar Carlos Martínez, durante un acto sobre 'Mujeres que sostienen el territorio' en Soria, el pasado lunes. Concha Ortega-Ical

A estas cuestiones de táctica parlamentaria se han sumado otras externas que han ensuciado el paisaje del recién estrenado candidato. Carlos Martínez y su eslogan, «el alcalde de todos», luce en las vallas publicitarias de toda la comunidad, pero de entrada la convención política del partido, celebrada en León este fin de semana, se ha dejado por el camino al alcalde de León. El alcalde de la ciudad más importante gobernada por el PSOE en Castilla y León (después de perder Burgos y Valladolid en 2023). Lo peor es que la ausencia de José Antonio Diez se produce después de un cruce público con su archienemigo, el diputado leonés Javier Alfonso Cendón. Este, además, quiso zanjar la polémica al estilo de la política actual, en Twitter. «Hay personas que se creen el centro del universo», espetó. Las respuestas al mensaje denotan el error que siempre supone protagonizar una pelea en la plaza del pueblo.

Cendón, además, se ha convertido ya en diana del PP autonómico de cara a las elecciones. Porque tanto él como el diputado abulense Manuel Arribas formaban parte del núcleo duro del ex secretario de organización, Santos Cerdán, hoy en prisión. Fueron los que impulsaron el relevo de Luis Tudanca en Castilla y León después de diez años al frente del partido. Relevo que se produjo a trompicones hasta que Tudanca decidió, finalmente, apartarse y salir rumbo al Senado. «Qué bochorno, el equipo de Cerdán y Ábalos en Castilla y León haciendo pandilla con Vox para frenar el futuro de Castilla y León», lanzó Mañueco otra vez en el Pleno. Ya son dos veces consecutivas. La primera, el pasado 7 de octubre: «Respecto al caos en el partido tenemos que hablar de su valedor, el señor Cerdán, que está en la cárcel. Ustedes son del equipo del señor Cerdán», les dijo.

Ese relato de «equipo de Cerdán» va a ser un fijo en lo que queda de legislatura y en la campaña electoral. Es evidente. Y que Cendón se atice públicamente con el principal alcalde socialista de la comunidad no ayuda. En una provincia, recuerdan fuentes socialistas, donde se prevé una batalla tremenda. Son 13 procuradores en disputa. UPL está, dicen las encuestas, en posición de subir de 3 a 4. Vox presentará a Carlos Pollán, presidente de las Cortes, por León. Allí obtuvieron 2 procuradores en 2022 con un 15,3% de los votos. Hoy el partido de Santiago Abascal parte en la demoscopia con un 17%. PP y PSOE, que empataron a 4, no pueden permitirse ceder terreno allí. Con la ley D'Hont, los restos pueden hacer que el último escaño se juegue en un puñado de votos, calculan fuentes parlamentarias acostumbradas a hacer números preelectorales. León es la segunda circunscripción con más escaños en juego, solo por detrás de Valladolid (15). El segundo peldaño, Burgos y Salamanca, reparten 11 y 10.

La última de las cuestiones pendientes de resolver para el PSOE autonómico es el papel de Carlos Martínez. Oficialmente, secundan su decisión de permanecer en la Alcaldía de Soria hasta recoger el escaño «como presidente de la Junta», dijo, aunque se entiende que también como líder de la oposición si se da el caso. Pero optar a la Junta desde Soria, con viajes institucionales que le han llevado incluso a China (Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) y Nueva York (Naciones Unidas, Diálogo de Alto Nivel del Foro de Gobiernos Locales y Regionales), es complicado. El hecho de que haya comenzado con una campaña de imagen para darse a conocer por el territorio es significativo, aunque es cierto que su agenda castellana y leonesa parece haberse acelerado en las últimas semanas. Y que no acudiera al debate del techo de gasto se lo echó en cara la popular Rosa Esteban desde el atril del hemiciclo, señal de que esa ausencia de la primera línea autonómica será otro argumento de campaña del PP.