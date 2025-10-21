El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco llega al Pleno. En primer término, los procuradores de Vox Carlos Menéndez y José Antonio Palomo. Mar García

En las Cortes de Castilla y León todos son Sánchez

PP, Vox y PSOE se enredan en las acusaciones sobre las pinzas y pactos por lo bajini de unos contra otros tras la polémica devolución de los presupuestos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 19:26

Comenta

De todos los que son Sánchez en las Cortes de Castilla y León, el único que de verdad quiere serlo es el PSOE. Sobre todo ... el PSOE actual, más aún que el que arrancó la legislatura. Patricia Gómez Urbán y Nuria Rubio tienen una foto con la chapa de Perro Sanxe en sus escaños a modo de 'a Dios pongo por testigo'. Pero ni siquiera ese sanchismo tiene una connotación positiva cuando se lanza en el parlamento autonómico. Porque Mañueco ha encontrado el punto sobre el que martillear: «El equipo de Cerdán y Ábalos en Castilla y León hablando de bochorno», le replicó a Patricia Gómez cuando esta calificó como bochorno la devolución de los presupuestos autonómicos. En puridad, sería más de Cerdán que de Ábalos, porque en el núcleo duro de Cerdán quienes estaban eran dos diputados de Castilla y León, Manuel Arribas (Ávila) y Javier Alfonso Cendón (León), que promovieron el relevo de Luis Tudanca.

