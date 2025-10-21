En las Cortes de Castilla y León todos son Sánchez

De todos los que son Sánchez en las Cortes de Castilla y León, el único que de verdad quiere serlo es el PSOE. Sobre todo ... el PSOE actual, más aún que el que arrancó la legislatura. Patricia Gómez Urbán y Nuria Rubio tienen una foto con la chapa de Perro Sanxe en sus escaños a modo de 'a Dios pongo por testigo'. Pero ni siquiera ese sanchismo tiene una connotación positiva cuando se lanza en el parlamento autonómico. Porque Mañueco ha encontrado el punto sobre el que martillear: «El equipo de Cerdán y Ábalos en Castilla y León hablando de bochorno», le replicó a Patricia Gómez cuando esta calificó como bochorno la devolución de los presupuestos autonómicos. En puridad, sería más de Cerdán que de Ábalos, porque en el núcleo duro de Cerdán quienes estaban eran dos diputados de Castilla y León, Manuel Arribas (Ávila) y Javier Alfonso Cendón (León), que promovieron el relevo de Luis Tudanca.

Más sorprendente es que el sanchista sea Mañueco. Pero es que para Vox es tan sanchista que les resulta indistinguible del socialismo. «Ustedes han intentado forzar al poder legislativo a tramitar un presupuesto que la letrada mayor de estas Cortes ha dicho que no se puede tramitar, pero ¿qué aplauden?», preguntó David Hierro (Vox) a la bancada popular. «Me recuerdan a Sánchez en el Congreso, son ustedes muy parecidos».

Pero más sorprendente aún, en esta escalada del sanchismo como ideología política transversal, es que el sanchista sea Vox. Y para Mañueco lo es. «Le veo a usted, a todos ustedes», respondió a Hierro, «que vienen de la manita del PSOE. En público les llaman banda criminal, pero en privado se sientan con ellos para compadrear». Lo decía por la ley de publicidad institucional y por la devolución de los presupuestos, aprobada en una Mesa de las Cortes en la que Vox y PSOE han votado según lo dictaminado por el informe de la letrada mayor, Laura Seseña, y el PP ha votado en contra. «El año pasado buscaron todo tipo de excusas para no sentarse a negociar», les recordó, «y este año se sientan, sí, pero con el PSOE, a escondidas, para frenar el presupuesto. Ustedes, juntos, Vox y PSOE, están poniendo zancadillas al futuro de Castilla y León».

Ampliar David Hierro, con gesto irónico durante la respuesta de Alfonso Fernández Mañueco. Mar García

El presidente de la Junta intentó defenderse así del frente común que formaron todos los que le preguntaron en el turno de control, incluidos Luis Mariano Santos (UPL) y Francisco Igea. Todos con los presupuestos devueltos como argumento. Una oposición que incluyó un murmullo de desaprobación cuando Mañueco lanzó el mensaje de que habían registrado el proyecto de ley de presupuestos «a tiempo». Un día tarde, en realidad, matizaba el informe de la letrada mayor, Laura Seseña, aunque eso tampoco parece tener mucha importancia. En 2024, tras el error en la votación del PP, se aprobaron las cuentas del año en abril, terminado el primer cuatrimestre…

Aunque murmullos y cachondeo, en medio de la tensión, hubo para todos. Cuando Patricia Gómez (PSOE) empezó a decir que «a ningún presidente decente le tendrían que recordar» ciertas cosas, los populares respondieron con risas sarcásticas al escucharle decir que «la separación de poderes es sagrada» o que «no puede haber injerencia en la acción de control político que realiza el legislativo». Efectivamente, pensaban en Sánchez.

Ampliar Sergio Iglesias, que sustituye a José Luis Vázquez en la bancada socialista, recoge la medalla de procurador. Mar García

«Es sorprendente que usted diga esto cuando hemos cumplido presentando los presupuestos en el plazo que marca el Estatuto de autonomía y Sánchez arrastra los presupuestos de la legislatura pasada», le recordó Mañueco. Y es que Francisco Igea acusaba a Mañueco de presentar las cuentas solo para permitir que Feijóo ataque sin lastres a Sánchez por no presentarlas. Y tanto si es así como si no, lo cierto es que el propio Mañueco demostró con su respuesta que, una vez presentadas, ya no vale la comparación. Aunque tenga que re-presentarlas otra vez. Aunque se lleve un pescozón jurídico en un parlamento que se ha vuelto hostil. Siempre fue más cómodo, en tiempos de Herrera y del pacto PP-Cs, incluso de PP-Vox, ser parlamentario del PP que cargo de la Junta. Hoy se ha vuelto del revés. Quizá la clave la dio Igea. «El presidente [de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) no es como Luis Fuentes -ex de Ciudadanos-, no le va a hacer usted delegado del Corredor Atlántico».