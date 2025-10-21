El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Pollán (Vox) y Ana Sánchez (PSOE), antes de la reunión de la Mesa de las Cortes. Rubén Cacho-Ical

El revés en las Cortes acorta los plazos para aprobar los presupuestos de la Junta

El PP ve una maniobra política y trata de desmontar, incluso, parte del informe de la letrada mayor, al que se aferran Vox y PSOE para justificar la devolución de los tomos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:59

Comenta

Vox y PSOE acataron el informe jurídico de la letrada mayor y votaron a favor de devolverle a la Junta el proyecto de ley de presupuestos ... . El PP votó en contra de esa decisión, dudó de esos argumentos jurídicos y arguyó que Carlos Pollán (Vox) ha maniobrado para dilatar la aprobación de las cuentas autonómicas, que ahora se ven abocadas al estrés porque apenas queda tiempo en el calendario político para sacarlas adelante. Para un ciudadano ajeno al ajetreo parlamentario parece que de aquí al 15 de marzo, cuando se pondrán las urnas, queda un mundo. Pero en realidad el calendario se acota al 19 de enero, el día en que, como última opción, se convocarán las elecciones de Castilla y León. Y hay un parón navideño por medio. Y eso deja 90 días exactos. Y un procedimiento que, según coinciden PSOE y Vox, aunque discrepa el PP, puede demorar otra semana más todo el trámite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  3. 3 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  4. 4 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  5. 5 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer
  10. 10 Un hombre en situación irregular abofetea a una mujer al no darle fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El revés en las Cortes acorta los plazos para aprobar los presupuestos de la Junta

El revés en las Cortes acorta los plazos para aprobar los presupuestos de la Junta