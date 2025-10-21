El revés en las Cortes acorta los plazos para aprobar los presupuestos de la Junta

Vox y PSOE acataron el informe jurídico de la letrada mayor y votaron a favor de devolverle a la Junta el proyecto de ley de presupuestos ... . El PP votó en contra de esa decisión, dudó de esos argumentos jurídicos y arguyó que Carlos Pollán (Vox) ha maniobrado para dilatar la aprobación de las cuentas autonómicas, que ahora se ven abocadas al estrés porque apenas queda tiempo en el calendario político para sacarlas adelante. Para un ciudadano ajeno al ajetreo parlamentario parece que de aquí al 15 de marzo, cuando se pondrán las urnas, queda un mundo. Pero en realidad el calendario se acota al 19 de enero, el día en que, como última opción, se convocarán las elecciones de Castilla y León. Y hay un parón navideño por medio. Y eso deja 90 días exactos. Y un procedimiento que, según coinciden PSOE y Vox, aunque discrepa el PP, puede demorar otra semana más todo el trámite.

Porque este miércoles se aprobará, con la abstención del PSOE, el techo de gasto. A partir de ahí, y tomando como base el informe de la letrada mayor, Laura Seseña, la Mesa de las Cortes deberá aprobar las cuentas del parlamento autonómico y de las instituciones propias (Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Procurador del Común). Para eso hay que convocar de nuevo la Mesa. «No habría problema en que fuera la semana que viene», admitía Carlos Pollán, que es quien debe convocarla, tras la crispada reunión de este martes. Aprobadas la llamada sección 20, el capítulo que incluye las cuentas del legislativo, se remitirán a la Junta. La Junta las insertará en su proyecto de ley de presupuestos y volverá a registrarlo. Y entonces se convocará de nuevo la Mesa de las Cortes, se aceptará su tramitación y se organizará el calendario de comparecencias.

Así que esos 90 días se pueden quedar, de facto, en 75-80, aproximadamente. El periodo de sesiones acaba el 30 de diciembre, último día hábil para comisiones. Los plenos, sin embargo, se terminarán el 16-17 de diciembre. Y luego hay un parón, al menos, hasta el 7 de enero, miércoles. Y entonces quedarán ocho días hábiles para la convocatoria electoral.

Es decir, que los presupuestos autonómicos, que ya iban muy justos de tiempo, se pueden quedar en el limbo.

A partir de aquí empieza la batalla del relato, tan habitual. A un lado, Vox y PSOE, amparados por el informe de la letrada mayor. El «clarificador» informe, según Carlos Pollán. «Se pretende que se vulnere el artículo 135 de la Constitución, que modificaba la ley anterior de 2012; el artículo 23.4 del Estatuto de autonomía, que dice lo mismo; y el artículo 5.3 de la Hacienda y el sector público», acusó el presidente de las Cortes. Textos legales que hablan de la necesidad de aprobar el techo de gasto antes de tramitar la ley de presupuestos. Traducido al lenguaje ciudadano: saber cuánto se puede gastar antes de debatir en qué lo quieres gastar.

«Además de la Orden en la que se establece la elaboración de los presupuestos», recordó Pollán. Una Orden que publicó la Junta el pasado 25 de julio, como cada año, y que establece que «deberá conocerse el techo de gasto» previamente a elaborar los presupuestos. Y añadió el presidente de las Cortes que la fecha límite para presentar el techo de gasto era el 31 de julio y la Junta lo registró el 10 de octubre.

El mismo argumentario, apoyado en el informe jurídico, siguió la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán. «El informe es de tal varapalo jurídico que hoy el señor Mañueco, si tuviera un ápice de decencia, tendría que disolver las Cortes y marcharse a su casa. Dijo que eran unos presupuestos históricos. Histórico es el bochorno y el ridículo con la presentación de estos presupuestos que sabía que no se podían tramitar. Ha tenido que ser la letrada mayor de las Cortes la que, con un informe demoledor, le ha puesto en su sitio. Esta Cámara no es un chiringuito más», acusó Gómez Urbán.

«Si no se tramita a tiempo la responsabilidad será solo de Mañueco, que lo hubiera presentado hace tres meses», abundó la portavoz socialista. Y recalcó los pasos a seguir: «Lo primero es hacer un nuevo proyecto de ley, que pase por el Consejo de Gobierno, incluir la sección 20 que se apruebe en la Mesa de las Cortes, y con todo hecho y aprobado lo traen aquí, no hacen el ridículo, y se tramitan», insistió.

Enfrente de ambas posiciones se quedó el PP. Francisco Vázquez considera que todo obedece a un intento de Vox, principalmente, de dilatar la tramitación de las cuentas autonómicas. E intentó desmontar algunos de los argumentos jurídicos del informe. Por ejemplo, lo relativo a la necesaria aprobación de esa sección 20 de los presupuestos. «Algunas cosas no se corresponden con la realidad, porque está claro el artículo 27.2 del Reglamento de las Cortes», advertía Vázquez. Dice así ese artículo: «[Funciones de la Mesa de las Cortes:] Elaborar el proyecto de presupuesto de las Cortes, dirigir y controlar la ejecución del Presupuesto aprobado y presentar a la Cámara, al final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento». «Elaborar», insistió Vázquez, «no aprobar». Por lo que el PP considera que con el borrador que tenía la Junta de Castilla y León de ese capítulo 20 bastaba para registrar el proyecto de ley.

Y respecto al techo de gasto, y ahora que el PSOE había desvelado, un día antes, el sentido de su voto, con una abstención que mañana miércoles permitirá aprobarlo, Vázquez quiso hacer hincapié en el matiz entre registrar y tramitar. «Cualquiera puede presentar un escrito en el registro el día 14, el día 15, el día 16, y se comienza a tramitar después», explicó. Considera que podían haber pospuesto la celebración de esta Mesa hasta el jueves, por ejemplo, de modo que si se hubiera aprobado el techo de gasto el miércoles, podría haberse dado de paso la tramitación del proyecto de ley. «Confunden algunas veces la presentación con la tramitación de las propias leyes. Aquí se han presentado leyes y se han empezado a tramitar mucho más tarde que cualquier ley», señaló. Y acusó a Carlos Pollán de hacer un uso partidista de su papel institucional como presidente de las Cortes.

La batalla por encontrar el culpable del retraso tendrá algún capítulo más hasta que se organice el calendario de tramitación. Para el PP, Vox ha dilatado plazos, por ejemplo, al convocar la Mesa para aprobar el presupuesto del parlamento el mismo día 15 de octubre, cuando podía haberlo hecho una semana antes. Para Vox, el PP ha podido evitar esta situación votando a favor esas cuentas en la Mesa del día 15, cuando el único voto en contra, el del PSOE, tumbó la sección 20 por la abstención de Vox y PP. Y para el PSOE, todo ha sido una maniobra apresurada de los populares para intentar dejar en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que tampoco ha presentado a tiempo las cuentas para 2026.

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que la tramitación va a ir muy justa de tiempo y que las enmiendas, en un parlamento tan fraccionado, tampoco contribuirán a que los plazos se acorten.