El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, durante la Mesa de las Cortes este martes. Rubén Cacho/Ical

La Mesa de las Cortes devuelve las cuentas a la Junta por primera vez en la historia de la comunidad

Inadmite el proyecto de presupuestos por no estar aprobado el 'techo de gasto' e incluir una sección 20 no avala por el legislativo

E. N.

Martes, 21 de octubre 2025, 11:41

Comenta

La Mesa de las Cortes de Castilla y León no admitió este martes a trámite el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, registrado el pasado 15 de octubre, siguiendo la indicación del informe jurídico elaborado por la letrada mayor, Laura Seseña, al no estar aprobado el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero e incluir una sección 20 no avalada por la Cámara. Con ello, por primera vez en la historia de la comunidad, el parlamento devuelve unas cuentas al Ejecutivo por no ajustarse a la legalidad vigente.

El PSOE y Vox, con tres votos, apoyaron el informe de la letrada y que no se admitieran a trámite las cuentas, mientras que el PP, con dos, se mostró en contra de este informe y a favor de que continuara el proceso parlamentario.

Noticias relacionadas

Los presupuestos de la Junta, según la letrada mayor de las Cortes: un día tarde, sin sección 20 ni techo de gasto

Los presupuestos de la Junta, según la letrada mayor de las Cortes: un día tarde, sin sección 20 ni techo de gasto

El informe de la letrada mayor de las Cortes insta a devolver el presupuesto de la Junta

El informe de la letrada mayor de las Cortes insta a devolver el presupuesto de la Junta

La decisión de no iniciar la tramitación del proyecto de los nuevos presupuestos, inédita en el legislativo de Castilla y León, se adoptó en una reunión de la Mesa de las Cortes, que comenzó a las 10:30 horas, con la participación del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, así como de los vicepresidentes primero y segunda, Francisco Vázquez y Ana Sánchez, y de los secretarios Rosa María Esteban Ayuso y Fátima Pinacho.

De esta forma, la Junta deberá presentar, si lo estima oportuno, un nuevo proyecto de ley de presupuestos una vez se apruebe el acuerdo que fija el 'techo de gasto', algo que previsiblemente se producirá mañana, y cuando la Mesa adopte una propuesta presupuestaria para el parlamento y las instituciones propias -Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y Consejo Económico y Social (CES)-.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9 Tres investigados por intentar asaltar de madrugada un restaurante de Fuensaldaña
  10. 10

    José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Mesa de las Cortes devuelve las cuentas a la Junta por primera vez en la historia de la comunidad

La Mesa de las Cortes devuelve las cuentas a la Junta por primera vez en la historia de la comunidad