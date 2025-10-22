El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco felicita a Carlos Fernández Carriedo tras la aprobación del techo de gasto. Miriam Chacón-Ical
Castilla y León

Las Cortes aprueban el techo de gasto y lanzan el debate presupuestario

Con el resultado ya fijado desde que el PSOE comprometió su abstención el lunes, la discusión se centró en el fallido trámite parlamentario de las cuentas

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:58

El debate del techo de gasto, ahora sí previo a la tramitación de los presupuestos, se descafeinó desde que el lunes Carlos Martínez, líder ... socialista, anunció que su grupo se abstendría. En ese momento al PP le salieron las cuentas. Así que la discusión y la crítica se centraron en el fallido trámite parlamentario que se ha vivido esta semana, con las Cortes devolviendo el proyecto de ley a la Junta por primera vez en la historia autonómica. Lo que podía haber sido un debate incierto se convirtió en una sucesión de monólogos sobre el mismo tema con pequeñas variaciones, como el bolero de Ravel.

