Las Cortes aprueban el techo de gasto y lanzan el debate presupuestario

El debate del techo de gasto, ahora sí previo a la tramitación de los presupuestos, se descafeinó desde que el lunes Carlos Martínez, líder ... socialista, anunció que su grupo se abstendría. En ese momento al PP le salieron las cuentas. Así que la discusión y la crítica se centraron en el fallido trámite parlamentario que se ha vivido esta semana, con las Cortes devolviendo el proyecto de ley a la Junta por primera vez en la historia autonómica. Lo que podía haber sido un debate incierto se convirtió en una sucesión de monólogos sobre el mismo tema con pequeñas variaciones, como el bolero de Ravel.

Al PSOE, de hecho, lo de anunciar la decisión pareció relajarle. Hasta el punto de que cedió el turno de palabra a un procurador casi inédito en la legislatura, José Francisco Martín, otrora un peso pesado parlamentario y hoy condenado a la esquina de pensar. Ausente Carlos Martínez, la número 2 autonómica, Nuria Rubio, eludió salir a defender la posición. Y lo que ocurrió fue que Martín, después de su discurso contra las cuentas diseñadas por Carlos Fernández Carriedo, quiso aprovechar el último minuto de su intervención para jubilarse anticipadamente. Y remató sus agradecimientos y añoranzas con una pasada de frenada que encrespó las cosas justo al final. «Al grupo no demócrata, hasta nunca y espero que les vaya muy mal políticamente», le dijo a Vox. Y acto seguido añadió: «Partiendo de que entiendo que no deberían estar en esta Cámara, son un error democrático».

La astracanada culminó además por la bancada socialista con un aplauso puestos en pie cuando se retiraba el orador, a modo de homenaje por su labor pasada, se entiende. Pero envenenó los últimos minutos, con David Hierro pidiendo «respeto para un grupo parlamentario democrático» y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), mandando callar a todos. A tal punto llegó la cosa que el presidente de las Cortes amenazó con hacer un receso, como con los chiquillos en clase, a ver si se tranquilizaban.

A falta de noticias, circo. Porque la noticia ya había tenido espóiler. 33 votos a favor, los de PP y los dos no adscritos ex de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando; los 16 votos en contra de UPL, Vox, Unidas Podemos y el de Francisco Igea, que iba a votar a favor pero cambió de opinión, dijo, tras escuchar a la portavoz popular, Rosa Esteban; y las abstenciones de todos los demás.

«14.183,28 millones de euros. Esto representa un incremento del 5,14% y una cifra 692 millones superior a la aprobada por estas Cortes para 2025», dijo Carlos Fernández Carriedo en su presentación del techo de gasto. Orgulloso de haber logrado un cuatro de cuatro en aprobaciones de techo de gasto, aunque solo ha sido capaz de sacar adelante dos de los tres presupuestos tramitados hasta ahora. Los dos que pactó con Vox.

Esta previsión se basa en que el crecimiento económico va a ser mejor, va a rebajarse la tasa de paro hasta rozar el 8%... Todo a pesar del contexto «incierto» a nivel global, admitió. Y a pesar, aquí entra la cuña política que se va a erigir en ariete argumental durante la campaña, de que Castilla y León, que «podría acabar 2026 reduciendo la ratio deuda/PIB a una tasa inferior al 18,5%», tiene que poner de su parte en la condonación de la deuda catalana, dijo.

«La ratio media de deuda en Castilla y León es inferior en 2,2 puntos porcentuales a la media de las comunidades autónomas. En Castilla y León no necesitamos que cada persona deba 523€ más, originados como pago de un precio político por una investidura», atacó el consejero de Economía y Hacienda.

Para la oposición, todo esto del techo de gasto y las promesas de los presupuestos son fuegos de artificio preelectoral. «Este año hemos tenido lo nunca antes visto: un proyecto de ley de presupuestos sin techo de gasto, sin el capítulo 20, con informes desfavorables de la letrada mayor, devuelto por la Mesa de las Cortes… Lo que nunca cambia es su ya famoso eslogan, el de los mayores presupuestos de la historia. Ya sería el colmo que con mayores ingresos y comparados con los de dos años antes, fueran menores», criticó Pedro Pascual (Por Ávila). Que recordó así que Castilla y León se ha manejado en 2025 con las cuentas aprobadas para 2024.

Francisco Igea pasó directamente a las contradicciones de los presupuestos. «Hay capítulos en los que, por ejemplo, el gasto en Sanidad es inferior al ejecutado en 2024 en más de 200 millones de euros. Aproveche este repasillo [de tener que volver a registrarlos] y rehágalos de manera racional».

Vox enseñó, con Carlos Menéndez, lo que espera en la tramitación de las cuentas. «Incluyen partidas que no representan las necesidades de los castellanos y leoneses, incluyen gastos ideológicos e innecesarios que sobran», dijo. Y enumeró «52,7 millones para inmigración», los «14,5 millones para los sindicatos» o los «7 millones en cooperación internacional».

El PSOE concluyó que el PP, en realidad, «no quiere negociar los presupuestos de 2026 como no quisieron negociar los presupuestos concebidos y no nacidos de 2025». Hasta tal punto que, a juicio de José Francisco Martín, «no han presentado la ley de medidas porque no les ha dado tiempo» y no para facilitar la negociación, como defendió Carriedo.

El techo de gasto ya está aprobado. Ahora toca volver a registrar el proyecto de ley, una vez incluido el capítulo de las Cortes, que deben aprobarlo, y comenzar la tramitación. Con poco plazo, con las elecciones en lontananza y con los acuerdos muy lejanos. Empieza la segunda parte.