Ahora sí: 69 días al esprint para aprobar los presupuestos de Castilla y León

Hay discrepancias sobre si dará tiempo o no. Cuentan fuentes parlamentarias que la letrada mayor, Laura Seseña, cree que es posible apretujar el calendario ... para que se aprueben las cuentas autonómicas antes del 31 de diciembre. Otras fuentes explican que será complicado que la Junta pueda registrar de nuevo el proyecto de ley de presupuestos antes del martes, que es ya 28 de octubre, con lo que esa pequeña demora va a complicar más las cosas. La experiencia dice que esta tramitación es más compleja de lo que parece y que en 2022, con Vox y PP en el Gobierno y con acuerdo para sacar adelante aquellos presupuestos, se votaron el 23 de diciembre. A eso hay que añadirle la táctica política y el puntito de filibusterismo que cada cual pueda poner de su parte para jugar con un par de días más o menos.

El PP, a estas alturas, ya es consciente plenamente de su minoría parlamentaria. Este jueves, después de aprobarse el miércoles el techo de gasto, se reunía la Mesa de las Cortes para volver a ver el capítulo 20. El mismo que se vio hace una semana y que se cayó por el voto en contra de Ana Sánchez (PSOE) y las abstenciones de PP y Vox. Ese es, además, el orden del voto habitualmente, según han explicado. Se discutieron algunas cosas, se aprobó rebajar algunas partidas y se denegó eliminar otras. Pero luego se echó abajo todo.

Este jueves fue un dejá vu para los seis miembros de la Mesa. El PSOE quiso rebajar el gasto en publicidad institucional de las Cortes. «Ya lo habíamos bajado de 390.000 euros a 200.000», decía el presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox). El PSOE pedía reducir otro 20%. Se aceptó por unanimidad. También se opusieron Vox y PSOE a aceptar la creación de dos puestos en el Consejo de Cuentas para auditar el cumplimiento de la ley de publicidad institucional. Y se sumó el PP. Unanimidad también. Vox quiso eliminar del presupuesto del Consejo Económico y Social la partida para sindicatos y patronal, pero PP y PSOE se opusieron. Con esas modificaciones, se procedió a votar de nuevo. Pero Vox no quiso mostrar su voto hasta que no lo hiciera el PP. El PSOE, con el único voto de Ana Sánchez, ausente Diego Moreno, aprobó las cuentas. El PP aprobó las cuentas. Y Vox, a la vista del 3-0, aprobó las cuentas.

Ese capítulo 20 se remite ahora, con las modificaciones pertinentes, a la Junta de Castilla y León. La Junta debe incorporar ese capítulo a los 21 tomos del proyecto de ley de presupuestos, que además debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Un Consejo que con toda seguridad se reunirá de forma extraordinaria para poder visarlo cuanto antes, porque de lo contrario debería esperar al próximo jueves, y eso sí que ya es arriesgar demasiado con los tiempos. Y acto seguido el consejero de Economía y Hacienda lo registrará en las Cortes. Aquí surge una duda protocolaria: ¿posará Carlos Fernández Carriedo con Carlos Pollán, consejero de Economía con presidente de las Cortes, como ha sido tradicional? ¿O volverá a verse la imagen de Carriedo en el registro sin más acompañamiento que la directora general de presupuestos?

En ese momento tendrán que reunirse la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para reelaborar todo el calendario parlamentario a partir de entonces. La tramitación de las cuentas tiene prioridad sobre el resto de iniciativas legislativas, y eso es una ventaja. Pero incluye una serie de pasos que son bastante lentos. Para empezar, de los 69 días que quedan hasta el 31 de diciembre, 21 son festivos o fines de semana. Quedan 48. Hay que incluir las comparecencias de todos los consejeros para explicar los gastos e inversiones de sus respectivos departamentos, y son 10. Después puede haber enmiendas a la totalidad, con su respectivo Pleno. Y, claro, enmiendas parciales a los presupuestos.

Así que la conclusión es que van muy justos de tiempo. Si se llega al 1 de enero de 2026 sin aprobarlos, se prorrogarían. Y ya hay quien observa de reojo al mes de enero, por si se puede habilitar para rematar la cuestión. Pero tampoco es fácil. El día 19 de enero, a más tardar, se disuelven las Cortes y se convocan las elecciones autonómicas para el 15 de marzo. Y hasta el 6 de enero hay fiestas. Apenas quedarán ocho días hábiles para esos flecos.