Carlos Pollán (Vox) y Ana Sánchez (PSOE), antes de iniciarse la reunión de la Mesa de las Cortes. Miriam Chacón-Ical

Ahora sí: 69 días al esprint para aprobar los presupuestos de Castilla y León

La Mesa de las Cortes da el visto bueno por unanimidad al capítulo 20 y reinicia el proceso para debatir las cuentas autonómicas

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:58

Hay discrepancias sobre si dará tiempo o no. Cuentan fuentes parlamentarias que la letrada mayor, Laura Seseña, cree que es posible apretujar el calendario ... para que se aprueben las cuentas autonómicas antes del 31 de diciembre. Otras fuentes explican que será complicado que la Junta pueda registrar de nuevo el proyecto de ley de presupuestos antes del martes, que es ya 28 de octubre, con lo que esa pequeña demora va a complicar más las cosas. La experiencia dice que esta tramitación es más compleja de lo que parece y que en 2022, con Vox y PP en el Gobierno y con acuerdo para sacar adelante aquellos presupuestos, se votaron el 23 de diciembre. A eso hay que añadirle la táctica política y el puntito de filibusterismo que cada cual pueda poner de su parte para jugar con un par de días más o menos.

