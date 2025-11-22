El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León en uno de los últimos plenos. Mar García
El Escaño 82

En puertas de elecciones: ir en una candidatura es aprender a tragar sapos

Los codazos de quienes quieren seguir a toda costa conviven con las reticencias, más que nunca, de personas con currículum o experiencia laboral a dar el salto a la política por lo que supone de tizne reputacional

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:08

Lo mismo se te quema media provincia siendo procurador del PP y puede tocarte votar en contra de mejorar el operativo de extinción de incendios ... , que defender a capa y espada como socialista que Carles Puigdemont es (o era) un progresista pata negra. Ir en una candidatura electoral, ya ve, supone aprender a tragar sapos. Y a digerirlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  2. 2 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  5. 5 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  6. 6 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets
  7. 7

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  8. 8

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  9. 9

    La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación
  10. 10 Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla En puertas de elecciones: ir en una candidatura es aprender a tragar sapos

En puertas de elecciones: ir en una candidatura es aprender a tragar sapos