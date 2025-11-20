¿Y si las elecciones en Castilla y León se adelantan al 1 de marzo?

Dicen los procuradores, y en esto sí que coinciden todos los grupos parlamentarios, que en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León se ... oye todo. Pero todo. Cosas de la acústica. Por eso es común que algunos oradores se trabuquen en mitad de la intervención cuando empieza el runrún en las bancadas. Y esta tarde de Pleno ha habido un par de comentarios que han llegado nítidos a oídos de partidos de la oposición y han desatado los rumores: puede haber elecciones en Castilla y León el 1 de marzo de 2026 y no el 15, como se ha anunciado repetidamente.

¿Por qué podría darse este adelanto? ¿Y por qué no otra fecha? Se parte de la base de que el 15 de marzo es la última fecha posible para votar. El 8 de marzo está descartado porque coincide con la celebración del 8M. Pero Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, puede decidir apretar el botón electoral en cualquier momento y hacerlo a tiempo para que se vote el 1 de marzo es posible. No es su opción favorita, eso es seguro, porque prefiere lo más cerca posible de la primavera. Pero hay dos condicionantes que pueden desembocar en ese lance imprevisto.

El primero es que María Guardiola, presidenta extremeña, convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Y el día 22 se sabrá si fue una buena decisión y si la ola es favorable para el PP. Y el segundo es que Jorge Azcón, presidente de Aragón, va a presentar los presupuestos con ínfimas posibilidades de que salgan adelante tras sus últimos desencuentros con Vox. Y amenaza con la misma decisión que Guardiola: si no hay presupuestos, habrá elecciones.

Y las fechas que maneja Aragón cuadran con que se puedan disolver las Cortes de Castilla y León el lunes 5 de enero para votar el 1 de marzo.

Cabe la posibilidad, incluso, de que alguna otra comunidad autónoma del PP se una a esta convocatoria y se ponga en escena un 'superdomingo', cuestión que ya se sondeó meses atrás pero que no encontró un apoyo masivo de los barones populares. En ese superdomingo deseado estaba también Andalucía, que parece decidida a manejar su propio calendario. El relato del bloqueo presupuestario de Vox puede servir a Extremadura y Aragón. La situación de Castilla y León es diferente porque aquí la legislatura termina sí o sí. Y votar el 15 de marzo o dos semanas antes será una cuestión de cálculo esrtratégico, de saber si es mejor esperar y colocarse en tercer lugar de votación tras Extremadura y Aragón o sumarse a la táctica nacional.

Curiosamente, en el debate plenario de este jueves el PSOE le ha pedido a Mañueco que, dado que los presupuestos se han caído, convoque elecciones ya, aunque apenas quedan cuatro meses para citarse con las urnas y dos meses para disolver las Cortes.