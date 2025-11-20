El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco y su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, llegan al Pleno. Leticia Pérez-Ical

¿Y si las elecciones en Castilla y León se adelantan al 1 de marzo?

El último rumor en el hemiciclo: si Aragón convoca por quedarse sin presupuestos, habrá coincidencia en colocar las urnas

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

Dicen los procuradores, y en esto sí que coinciden todos los grupos parlamentarios, que en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León se ... oye todo. Pero todo. Cosas de la acústica. Por eso es común que algunos oradores se trabuquen en mitad de la intervención cuando empieza el runrún en las bancadas. Y esta tarde de Pleno ha habido un par de comentarios que han llegado nítidos a oídos de partidos de la oposición y han desatado los rumores: puede haber elecciones en Castilla y León el 1 de marzo de 2026 y no el 15, como se ha anunciado repetidamente.

