Alfonso Fernández Mañueco, antes de su intervención durante la presentación de la campaña '«aquí, menos ruido y más nueces». EP

Mañueco mantiene el plan pese al adelanto electoral en Extremadura

La Junta registra de nuevo el proyecto de ley de presupuestos y ahora empieza la carrera para intentar aprobarlos antes de que concluya la legislatura

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 13:21

El plan de Alfonso Fernández Mañueco sigue impertérrito. Suceda lo que suceda, solo puede haber un hecho que desencadene el adelanto electoral en Castilla ... y León. El mismo presidente autonómico lo ha expresado así en infinidad de ocasiones: si Pedro Sánchez convoca elecciones, Mañueco pulsaría el botón electoral. No hay ninguna otra circunstancia capaz de alterar ese plan que se mantuvo, incluso, después de la ruptura del pacto de gobierno con Vox. Ni unos presupuestos prorrogados, que supondrían seguir con los de 2024, la misma situación que ha llevado a María Guardiola a convocar en Extremadura; ni el globo sonda lanzado por Génova de celebrar un superdomingo electoral con Castilla y León, Extremadura y Aragón.

