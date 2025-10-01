El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Daniel de la Rosa, secretario de Organización, anuncia el resultado de la presentación de avales. Leticia Pérez-Ical

El PSOE de Castilla y León arropa a su candidato: Carlos Martínez rebasa el tope de avales

El partido organizará un acto de índole nacional en León a finales de octubre con Pedro Sánchez al frente

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:39

Carlos Martínez anunciará hoy, de nuevo en Soria, como el día que avanzó su disposición a liderar el PSOE de Castilla y León, que será ... el candidato socialista a la Junta de Castilla y León. Algo que caía de suyo porque era el único precandidato, por más que hubiera rumores de alternativa salidos desde Madrid. Según adelantó el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, Martínez ha conseguido reunir un apoyo cerrado de los suyos. Tenía que presentar entre el 6% y el 10% del censo como aval para confirmar su candidatura. Esto es, entre 562 y 936 de los 9.359 militantes que tiene el partido en la comunidad. Y ha alcanzado el tope.

