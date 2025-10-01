El PSOE de Castilla y León arropa a su candidato: Carlos Martínez rebasa el tope de avales

Carlos Martínez anunciará hoy, de nuevo en Soria, como el día que avanzó su disposición a liderar el PSOE de Castilla y León, que será ... el candidato socialista a la Junta de Castilla y León. Algo que caía de suyo porque era el único precandidato, por más que hubiera rumores de alternativa salidos desde Madrid. Según adelantó el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, Martínez ha conseguido reunir un apoyo cerrado de los suyos. Tenía que presentar entre el 6% y el 10% del censo como aval para confirmar su candidatura. Esto es, entre 562 y 936 de los 9.359 militantes que tiene el partido en la comunidad. Y ha alcanzado el tope.

Más aún. Según las cuentas de Daniel de la Rosa, todas las provincias han aportado al menos un 23% de su censo y la media en la comunidad ha sido del 27%. Aunque no es lo mismo León, la agrupación mayoritaria con casi un tercio de los afiliados tradicionalmente, y Valladolid, que también rebasa los mil militantes, que otros territorios con menos afiliados.

«A partir de hoy, vamos a desarrollar más que nunca una campaña de proximidad en el territorio, como venimos haciendo desde febrero», indicó De la Rosa. Una campaña de proximidad que obligará a Carlos Martínez a un esfuerzo extra, porque de momento no hay visos de que vaya a dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de Soria, donde continuará como alcalde «hasta que sea incompatible». «Ha mantenido hasta ahora su deseo de mantener el acta hasta que no sea compatible, legal», justificaba De la Rosa, que ve lógico, además, que «encabece la candidatura por la provincia y la ciudad por la que ha sido alcalde».

En el artículo 5 de la ley electoral de Castilla y León se especifica que «la condición de alcalde o concejal de municipios con población superior a 20.000 habitantes» es incompatible con adquirir la condición de procurador o parlamentario autonómico. Así que Carlos Martínez podría continuar como alcalde hasta el mismo día en que recoja el acta autonómica. Otro asunto es la incidencia en sus labores como regidor de una precampaña que ya ha comenzado y una campaña intensa de quince días que puede ser, además, la única en España.

Aunque eso, de momento, está en cuestión. En el entorno del PP han comenzado los rumores, que ya han llegado a sus rivales políticos, de que Aragón, Extremadura y quizá hasta Andalucía pueden adelantar sus comicios, especialmente si no sacan adelante sus presupuestos, para convertir el mes de marzo de 2026 en un plebiscito nacional a 15 meses de las generales de 2027. «En Castilla y León serán como muy tarde el 15 de marzo. Vayan solas o acompañadas. El señor Mañueco desea que coincidan con unas generales o con Andalucía, porque el PP quiere evitar que el foco se centre en Castilla y León y en el señor Mañueco y su gestión», aseguraba el secretario de Organización del PSOE.

Este movimiento, sin embargo, recalca un hecho indudable: las elecciones de Castilla y León, por ser las primeras de este nuevo ciclo electoral, se van a jugar en clave nacional todo lo que sea posible, especialmente por parte de los populares y de Vox, que prácticamente empadronará a Santiago Abascal y su equipo directivo en la comunidad. Hasta el PSOE parece decidido a hacer lo mismo. De entrada, para finales de octubre han programado un acto de índole nacional en León. «Tendremos unas jornadas de trabajo de ámbito nacional, el programa se está cerrando ya, para los días 25 y 26 de octubre en León. Y culminará con un acto público con la presencia de Pedro Sánchez», avanzó Daniel de la Rosa.

El calendario manda. El PP quiere una cadena de hitos hacia La Moncloa y el PSOE un bache que descabalgue a los populares y a Vox en las encuestas. Marzo de 2026, Castilla y León. Las elecciones andaluzas, entre junio -si hay un adelanto técnico- y otoño de 2026. Municipales y autonómicas el último fin de semana de mayo de 2027. Generales, como muy tarde, en julio de 2027. Y todavía, en función de esos resultados, habrá que comprobar qué ocurre poco después en territorios clave, con elecciones en País Vasco, Cataluña y Galicia en primavera de 2028. Y europeas en junio de 2029.