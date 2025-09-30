Carlos Martínez será proclamado este miércoles candidato del PSOE a la Junta Una comisión ha revisado que el dirigente socialista cuenta con entre el 6% y el 10% de los apoyos de un censo formado por 9.359 militantes

El Norte Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 19:22

La Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Castilla y León, formada por cinco dirigentes, revisa desde este martes los avales presentados por el secretario general, Carlos Martínez, y único aspirante, antes de que el miércoles sea proclamado como candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, previstas en principio para el 15 de marzo de 2026.

El soriano deberá haber reunido entre el 6% y el 10% de los avales del censo de electorales, formado por 9.359 militantes de la comunidad, según precisan a Ical fuentes socialistas. En concreto se encarga de verificar estos apoyos un órgano presidido Francisco Izquierdo, y que cuenta con Begoña Núñez, como vicepresidenta, así como con tres vocales: Ofelia Miralles Parra, Saray Iglesias Álvarez y Carlos Lafuente Molinero.

Precisamente, el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, informará este miércoles a las 09:30 horas del proceso de primarias en la sede socialista de Valladolid, mientras a las 12:00 horas, el secretario general del PSCyL y alcalde de Soria comparece en su ciudad una vez finalizado la designación del cabeza de cartel.

Por tanto, el PSOE podrá presentar al soriano como candidato a la Presidencia de la Junta cinco meses antes de que en principio tengan lugar las elecciones, ya que desde la Junta y el PP apuntan que se celebrarán el 15 de marzo del próximo año, tras agotarse al máximo la legislatura. De momento, ha asegurado que mantendrá la alcaldía de su ciudad, cargo que no pretende abandonar hasta que haya un impedimento legal.

De esta forma, el PSOE concurrirá con un candidato nuevo a la próxima cita con las urnas, pues el anterior líder, el burgalés Luis Tudanca, fue quien encabezó el proyecto socialista en 2015, 2019 y 2022 con un balance de una derrota, una victoria y un empate técnico. Ahora, llega el turno de Carlos Martínez que se hizo con la secretaría general del partido en enero, si bien no tomó el control de la federación hasta el XV Congreso Autonómico, celebrado el 22 y 23 de febrero en Palencia.

El reto al que se enfrenta el nuevo dirigente del PSOE, que ya fue procurador en las Cortes entre 2003 y 2007, es desbancar al Partido Popular y su actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, del Gobierno de Castilla y León, un bastión que ha sido inalcanzable para los socialistas desde 1987, hace 38 años.

Candidaturas provinciales

La elaboración de las listas provinciales a las Cortes comenzará el 1 de diciembre con la celebración de asambleas hasta el día 14. Con todos los resultados sobre la mesa, las ejecutivas provinciales tendrán de plazo para reunirse como máximo hasta el 17 de diciembre con el fin de formular una propuesta a la Comisión Autonómica de Listas, que entre el 18 y 19 podrá cerrarlas o introducir algún cambio, ya que el sábado 20 de diciembre serán ratificadas por el Comité Autonómico.

De momento, es ya seguro que Carlos Martínez se presentará a las elecciones por su provincia Soria, como cabeza de cartel, al igual que la vicesecretaria Nuria Rubio lo hará por León, como en 2019 y 2022, y Patricia Gómez Urbán, portavoz en las Cortes, por Valladolid. De la misma forma, el secretario autonómico de Organización, Daniel de la Rosa, lo hará por Burgos.