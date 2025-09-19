Carlos Martínez irá en la lista del PSOE de Soria: «No me veo en la de Valladolid» El secretario general del PSCyL se postula este sábado como candidato a la Junta sin más rivales

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, se postulará mañana, sábado día 20, de forma oficial para ser designado candidato a la Presidencia de la Junta una vez que el Comité Autonómico de su partido, que se reúne en Valladolid, apruebe el calendario del proceso de primarias. De esta forma, si no hay más aspirantes, será proclamado el 1 de octubre, una vez verificado que ha logrado reunir entre el seis y el diez por ciento de los avales de la militancia, según fuentes socialistas consultadas por Ical.

Este viernes, durante una comparecencia en el Ayuntamiento de Soria, Carlos Martínez confirmó lo que ya había avanzado hace unos días, que se presentará al proceso para elegir al próximo candidato socialista a la Presidencia de la Junta, cargo en el que salvo sorpresa sucederá al burgalés Luis Tudanca, aspirante en las elecciones de 2015, 2019 y 2022. Lo hace medio año después de tomar las riendas del PSCyL en el XV Congreso Autonómico celebrado en Palencia.

Entonces, se presentó como precandidato a las primarias a la Secretaría General del PSCyL y, como fue el único aspirante, fue ratificado al cerrarse el plazo dado, sin necesidad de recoger avales, ni de tener que votar. Ahora, el guion cambia pues tendrá que presentarse como precandidato entre este sábado y el lunes 22, cuando se cierra el plazo, y entre el 23 y el 30 de septiembre, reunir los avales fijados (entre el seis y el diez por ciento).

Con ello, el 1 de octubre, una vez revisados, se convertirá oficialmente en el candidato socialista. No obstante, Carlos Martínez abogó hoy por ser «muy respetuosos» con el procedimiento orgánico y enmarcó en la «normalidad democrática» si finalmente se presenta alguien más a estas primarias. En cualquier caso, sí confirmó que encabezará en las próximas elecciones, como se preveía por otra parte, la candidatura de Soria. «En eso no hay duda. No me veo presentándome por Valladolid», dijo en tono de broma.

Además, el dirigente socialista evitó hablar de relevo en el Ayuntamiento de Soria, ya que insistió en que cada momento «tiene su afán» y que ahora «no toca». Sin embargo, Carlos Martínez sí dejó claro que mantendrá la Alcaldía de su ciudad porque su intención es cumplir con el mandato de los ciudadanos «hasta el último minuto» ya que señaló abandonará este cargo cuando exista «más un impedimento legal, que por voluntad».

Equipazo

Igualmente, el secretario autonómico del PSOE aseguró que las primarias, que se iban a aprobarse en un Comité Autonómico durante el pasado mes de agosto, se han retrasado debido a que la «emergencia manda», tras lo sucedido con los incendios forestales este verano. Por tanto, un mes después de lo previsto inicialmente, los socialistas están convocados al máximo órgano entre congresos que se reunirá a las 10.30 horas en un hotel de Valladolid.

Este órgano, que se abrirá con la elección de la nueva mesa, contará con la intervención de Carlos Martínez antes de que se someta a votación el calendario de primarias. Este proceso, según el secretario autonómico, permitirá a la militancia hacer una «selección» de quienes serán los candidatos por las nueve circunscripciones y el «equipazo» que se enfrentará a las elecciones a las Cortes, que en principio, salvo adelanto, tendrá lugar el 15 de marzo del próximo año.

En las provincias, se da por seguro que la vicesecretaria general Nuria Rubio encabezará la lista de León, como hizo en 2019 y 2022, y Patricia Gómez Urbán, portavoz en las Cortes, la de Valladolid. En Burgos, se espera que la primera plaza sea para el secretario autonómico de Organización, Daniel de la Rosa. Otro nombre destacado en el nuevo organigrama autonómico del PSOE es el del salmantino Fran Díaz, exsenador y exsecretario autonómico de Juventudes Socialistas.