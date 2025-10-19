El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juanma Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de la ponencia política del PP en el 21º Congreso Nacional. Diego Lobato-Ical
Castilla y León

Mazón, Moreno y Mañueco: tres estrategias anticrisis con diferencias

La reconstrucción aparece como eje clave de respuesta, pero la responsabilidad política marca el matiz entre los tres barones del PP

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:22

En los tiempos del relato político, la respuesta ante las crisis tiene una importancia vital. Y al mismo tiempo es la más arriesgada. Porque viene ... acompañada de la urgencia, y en ese intento por actuar se pueden cometer errores que agravan lo anterior. En el PP, tres barones territoriales han padecido en los últimos tiempos crisis relevantes. Es lógico, en parte, porque los populares gobiernan en 12 de las 17 comunidades autónomas. Y quien gobierna, carga con la responsabilidad.

