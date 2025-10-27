Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido

Platillos de fondo que toca un muñeco de un monito y voz de Alfonso Fernández Mañueco: «¿No tienes la sensación de que todo el mundo ' ... bla, bla, bla' pero nadie dice nada? ¿De que hay demasiado ruido y pocas nueces?» Así empieza el vídeo en el que el presidente de la Junta, que volverá a ser cartel del PP en las elecciones autonómicas que se celebrarán en Castilla y León en marzo, lanza la campaña y en el que el dirigente popular plantea algo «inusual en política» que resume en un proyecto que sitúa a la comunidad «entre las tres mejores comunidades autónomas de España».

El líder del PP en Castilla y León centra su oferta a los ciudadanos en las «nueces» y lo hace también con un guiño a La Cibeles madrileña (es seguidor del Real Madrid), sumando otro vídeo de un autobús rotulado que da vueltas alrededor de la céntrica fuente en la que el equipo del Bernabéu festeja sus triunfos y con un elogio a su compañera Isabel Díaz Ayuso. «Felicidades Isabel, Madrid, nº 1 en creación de empleo», se lee en el autobús del PP de Castilla y León, que recuerda también que en la comunidad castellano y leonesa «somos los 1º en Educación, Dependencia y Política Social». Y a popa del autobús, el lema de la campaña que inicia Mañueco: «Aquí hay nueces».

Ampliar

El PP de Castilla y León ha remitido los vídeos y las fotografías, junto con una bolsita de nueces, coincidiendo con la celebración de una junta directiva autonómica en la que Fernández Mañueco ha lanzado la campaña hacia las elecciones con el compromiso de articular un proyecto que sitúe a la comunidad entre los tres territorios con mejores indicadores del país. La estrategia a seguir es hacer llegar a los ciudadanos que el PP son las nueces, lo sustancial, y el resto, el ruido del mono de los platillos.

Ni unicornios ni milongas

El dirigente del PP asegura que no va a promete «unicornios» y asegura que se embarca en un proyecto del que dará «resultados que se puedan conocer» y que se articulará en nueve ejes, del empleo a la vivienda, de la educación a la sanidad, de la dependencia y los servicios sociales a los transportes y la infraestructuras, de la agricultura y la ganadería al medio ambiente y la sostenibilidad y para cerrar el listado, el patrimonio histórico y la cultura. Plantea proyectos cuya eficacia anuncia que va a controlar con «40 indicadores» y apoyándose en la sociedad.

Ampliar Fotograma del vídeo remitido por el PP de Castilla y León.

«Aquí no hay milongas», asegura Mañueco. «No decimos solo vamos a mejorar. Diremos qué, cómo, cuándo y cuánto vamos a mejorar», avanza el político en un vídeo en el que se compromete a someter esa gestión a evaluación externa. «Porque lo que no se mide, no se cumple», aprecia el popular, presidente de la Junta desde 2019, tras pactos con Cs y Vox y ahora con el PP en solitario. «Los nuestro es cumplir», remarca, para destacar aquello que han rotulado en el autobús del guiño a Ayuso y a la Cibeles, que Castilla y León es la primera comunidad en Educación, Dependencia y Servicios Sociales y la segunda en Sanidad.

«Aquí hay rumbo», defiende Mañueco

El presidente y candidato del PP a la reelección avanza que se van a crear «grupos de trabajo» para hacer ese seguimiento, que van a estar listos de forma inminente, en noviembre. Fernández Mañueco ha presentado este proyecto en una junta directiva autonómica del partido, este lunes en Valladolid, con un llamamiento a cargos y militantes, pero también al conjunto de la sociedad, para que se unan a la «causa» de convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades donde vivir, trabajar o formar una familia, recoge la Agencia Ical. «Aquí hay rumbo, juntos podemos llegar más lejos», ha enfatizado el político popular.

«Aquí somos más de nueces que de ruido, somos de muchas nueces», defendió Mañueco, que ha culminado con un mensaje clásico para activar a los dirigentes del PP con una campaña electoral en ciernes: «Quiero que os mojéis». Frente a esa oferta de «nueces», el político popular acusó a Vox y PSOE de hacer piña para hacer ruido «al alimón, juntos de la mano y poniendo palos en las ruedas y zancadillas al futuro de Castilla y León«. Achaca a los exsocios y a los socialistas de torpedear el proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026. Unas cuentas que reiniciarán su tramitación en las Cortes autonómicas después de que el Gobierno que preside Mañueco volviera a aprobarlas este lunes. »A diferencia de lo que hace Pedro Sánchez«, subrayó el popular, que 'debe' al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.