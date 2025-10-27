El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El autobús del PP de Castilla y León circula junto a La Cibeles. En detalle, Fernández Mañueco este lunes.

Castilla y León

Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido

El presidente de la Junta y candidato a la reelección plantea un proyecto para situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:23

Comenta

Platillos de fondo que toca un muñeco de un monito y voz de Alfonso Fernández Mañueco: «¿No tienes la sensación de que todo el mundo ' ... bla, bla, bla' pero nadie dice nada? ¿De que hay demasiado ruido y pocas nueces?» Así empieza el vídeo en el que el presidente de la Junta, que volverá a ser cartel del PP en las elecciones autonómicas que se celebrarán en Castilla y León en marzo, lanza la campaña y en el que el dirigente popular plantea algo «inusual en política» que resume en un proyecto que sitúa a la comunidad «entre las tres mejores comunidades autónomas de España».

