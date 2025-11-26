El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Fernández Mañueco sale del hemiciclo con Juan Carlos Suárez-Quiñones en un momento del Pleno previo a las votaciones.

Alfonso Fernández Mañueco sale del hemiciclo con Juan Carlos Suárez-Quiñones en un momento del Pleno previo a las votaciones. Iván Tomé
Castilla y León

La oposición, de acuerdo con los sindicatos, tumba los decretos de la Junta sobre gestión forestal

Solo los dos procuradores no adscritos se suman a los votos del PP, que recibe un rechazo dictado a los demás partidos por los representantes de los trabajadores

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:47

Comenta

Varapalo doble para la Junta en las Cortes autonómicas. Otro, después de la pasada semana, cuando se tumbaron los presupuestos. Esta vez en dos ... cabezas, las de Luis Miguel González Gago, consejero de Presidencia, que debía sacar adelante la norma relativa a los agentes medioambientales (los bomberos forestales, por simplificar), y Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, que pretendía sacar adelante la regulación de la gestión forestal sobre limpieza, desbroce y demás labores de prevención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  6. 6

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  7. 7

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  8. 8 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  9. 9 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  10. 10 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La oposición, de acuerdo con los sindicatos, tumba los decretos de la Junta sobre gestión forestal