Carlos Martínez ve un «quiero y no puedo» del PP con la ley de violencia de género para no «cabrear» a Vox El candidato socialista promete crear una Consejería de Igualdad, un Instituto de la Mujer y una comisión para coordinar la acción del ejecutivo

El Norte Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 19:34

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, denunció hoy que el Partido Popular está en un «permanente quiero y no puedo» para «demorar» en las Cortes la tramitación del proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género. En su opinión, existe una «falta de voluntad» para no «cabrear» e «incomodar» a Vox, su socio «preferente», pero tampoco a las mujeres, en lo que consideró un «lavado de cara», ya que señaló siguen esperando una respuesta sobre las 103 enmiendas parciales planteadas por el Grupo Socialista.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario autonómico del PSOE y miembros del Grupo Socialista en las Cortes se reunieron con mujeres de diferentes colectivos profesionales, con el fin de «alzar la voz», pero también «escuchar» sus demandas ya que consideró existe todavía «mucha desigualdad» y una «grandísima brecha» entre hombres y mujeres, que además recordó siguen sufriendo la violencia derivada del patriarcado y un modelo de sociedad que se debe ir corrigiendo «progresivamente».

En una comparecencia en sede parlamentaria, Carlos Martínez aseguró que la nueva ley de violencia de género, que debe actualizar la norma de 2010 y que se registró en enero, se debería haber consensuado y aprobado hace «mucho tiempo», ya que recordó que se alcanzó un acuerdo con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para sacarla adelante entre los dos grandes partidos, si bien criticó el ritmo «frenético» de trabajo con el que se ha llevado este asunto. «Acaba la legislatura y esto no avanza», dijo, según informa Ical.

En ese sentido, Carlos Martínez explicó que siguen esperando una respuesta sobre sus 103 enmiendas parciales, que señaló no son «líneas rojas», sino la defensa de cuestiones «irrenunciables» sobre la igualdad y los derechos de la mujer de los colectivos con los que se reúne el PSOE. Tras varias reuniones de la Ponencia del proyecto ley, está prevista otra cita este viernes, 28 de noviembre, y que se aborde el texto en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades el jueves, 4 de diciembre.

De esta forma, la dirección del Grupo Socialista y del PSCyL estima que la nueva ley de violencia de género de Castilla y León se podría debatir y en su caso aprobar en el último pleno de las Cortes de esta legislatura, que podría tener lugar el 16 y 17 de diciembre, una vez se reformule el calendario de sesiones en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces de este martes, tras decaer el proyecto de presupuestos para 2026.

Al respecto, Carlos Martínez insistió en que el PP de Fernández Mañueco va «a rastras» en este final de legislatura por si tuviera que pactar tras las elecciones de marzo con Vox, pero también porque se está negociando un pacto en Valencia entre los dos partidos, lo que a su juicio les lleva a que se estén »escondiendo más« y sean «más reticentes» en la lucha feminista. Por ello, denunció la «pereza» de los 'populares' a los que aseguró se les está viendo «el plumero», porque si PP y PSOE pactan la ley, los «negacionistas» se quedan en «clara minoría». «Por lo tanto, ¿dónde está la coalición?», dijo ante las acusaciones de haber formado una piza entre PSOE y Vox.

Promesas

Por otra parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta aseguró que si logra gobernar a partir de las elecciones de marzo del próximo año creará una Consejería de Igualdad en la Junta, así como un Instituto de la Mujer similar al que ya existe en otras comunidades para que pueda hacer análisis y diseñar políticas públicas. También, planteó dotar al ejecutivo de una comisión interconsejerías para coordinar la acción de la Administración autonómica, como hace el Gobierno con la comisión interministerial.

También, propone mejorar la escucha con la sociedad a través de reuniones periódicas del Consejo de la Mujer, lo que obligará a dotar a este órgano de un nuevo reglamento, para incorporar a las provincias y municipios. De la misma forma, apuesta por mejorar los datos y la transparencia sobre la violencia de género a través del observatorio de la Comunidad así como prestar atención a la situación de la mujer en las zonas rurales.

Al respecto, Carlos Martínez sostuvo que la Junta ha vivido «demasiado cómoda sin tener una red social organizada« que pudiera «alzar la voz» de una forma «rotunda» por la «atomización» y las «luchas provinciales», ya que argumentó esto ha «invisibilizado» la lucha de muchos colectivos, que al final se han circunscrito al ámbito provincial y local. Esta «falta de coordinación» a su juicio se demuestra al existir una sola Dirección General para este tipo de políticas y con los actos de «lavado de cara» y «maquillaje» que se organizan para el 8 de marzo o el 25 de noviembre.

Finalmente, el dirigente socialista se refirió a la reunión que se celebra este martes de las secciones de educación, sanidad y género del Observatorio de Castilla y León para revisar los recursos enviados por el Gobierno para la lucha contra la violencia de género, sin que haya más reuniones durante el año. Esto, señaló, denota la «ruptura total y absoluta» entre el Ejecutivo y la sociedad en la lucha feminista que señaló debería ser «transversal» a todo el Gobierno y las consejerías.