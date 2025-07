«Valladolid ha tenido una marcha tremenda y eso no se puede perder»

Jaime Fernández Lafuente (Valladolid, 1965) afronta su tercer mandato al frente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEH) con el objetivo ... de «defender» a los profesionales de su sector, que da trabajo a casi 16.000 personas en la provincia. El dueño de la cafetería Moka, que lleva a gala haber nacido en el número 2 de la calle de las Lecheras del barrio de San Nicolás, lidera además la Confederación Regional y desde marzo es vocal en el Comité Ejecutivo de Hostelería de España, donde tiene entre sus atribuciones el Diálogo Social.

–¿Es importante que los hosteleros vallisoletanos estén representados en esos foros?

–Es muy importante. Pero que Valladolid y que la Asociación Provincial de Hostelería estemos representados ahí es debido al trabajo que se hace no ya como presidente Jaime Fernández, sino dentro de la asociación.

–¿Pensó desde el principio en presentarse a la reelección?

–A primeros de año comenté a la Junta Directiva que yo ya estoy en mis últimas, como quien dice, y que si alguien quería presentarse que se presentara. Solo puse un condicionamiento. Habíamos presentado un pliego para el Concurso Nacional de Pinchos y les dije que si salía y querían me comprometía a quedarme otra legislatura. Di la palabra y como ocurrió, lo hice.

–¿Contaba con que hubiera una candidatura alternativa?

–No. Yo la presenté antes, lo que pasa es que tampoco vas a poner 'Jaime for President'. Después se presentó otra persona (José Antonio Pérez) que dijo que no sabía lo mío. Pero bueno, tú cuando te presentas tienes un proyecto de trabajo, unas ideas, y es lo que tienes que desarrollar. Si ya empiezas condicionado con si se presenta uno u otro mal asunto.

–Ha recibido un apoyo mayoritario, prácticamente el 75% de los votos que se emitieron.

–Sí, total. Estoy muy contento, para mí es muy importante que el hostelero confíe en mí y lo demuestre viniendo a votar.

–Entre los asuntos de actualidad que se tratan en Madrid está la reducción de la jornada de trabajo semanal a 37,5 horas. ¿Cómo les afecta?

–Todas las medidas que se toman siempre repercuten en el empresario y eso no puede ser. Es como si yo te invito a cenar pero pagas tú. El problema que tenemos ahora mismo es que no hay diálogo. Es artículo 33, nos dicen 'esto es lo que hay' y por mucho que quieras explicar... Como con la ley del tabaco.

–Se refiere al borrador del Ministerio de Sanidad para prohibir fumar en las terrazas.

–Sí, dicen que este 29 de julio va a salir, y realmente nadie ha reclamado eso. Hay un porcentaje, creo recordar que el 2,9%, que podría estar de acuerdo. Se han hecho alegaciones, estamos esperando, pero tiene pinta de que lo van a implantar. Va a afectar al turismo, porque al que viene de fuera le gusta tomarse su cervecita, su vinito, su cubatita y fumar un cigarrito. Si se lo prohibimos, cuidadito cuidadito, porque no estamos más que poniendo trabas al turismo.

–¿Valladolid ha tocado techo como capital de la tapa y el pincho, o hay margen para crecer?

–Siempre hay margen para más. Lo difícil es llegar, pero mantenerse cuesta muchísimo. Ahora es cuando más hay que trabajar y siempre hay ideas, cocineros nuevos con ideas nuevas, y lo bueno que tiene Valladolid es que todo el mundo aporta porque se ha convertido en la capital de la gastronomía y en concreto en la capital de la tapa sin lugar a dudas.

A por la copa «reutilizable»

–Queda poco para la XXV Feria de Día. ¿Cuáles son las novedades de esta edición?

–Primero quiero recalcar que la Feria de Día es una fiesta popular y es una de las principales atracciones de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, no es un concurso provincial ni nacional de pinchos. El hostelero se molesta por una sencilla razón, que el público busca la mejor calidad precio, y si lo haces mal no va a funcionar. Este año se han unificado todas las casetas y van a ir con un acceso para que tengan preferencia las personas con discapacidad, y donde no se pueda se van a habilitar unas mesas. El precio se mantiene (3,50 euros) y vamos a unificar también la vajilla, que el vaso de caña sea de caña y no otro, que el plato cumpla todos los requisitos…

–Después de tantos años, ¿se trata de un modelo agotado?

–No, yo creo que no. Hay que ir mejorando las cosas. La copa para mí es fundamental y creo que se podía poner una copia de cristal. El Ayuntamiento, las personas jurídicas, dicen que puede ser peligroso, que se puede romper, pero también pueden ser peligrosas otras cosas y no pasa nada. Pero bueno, si no podemos conseguir el cristal estamos estudiando buscar esa copa que es reutilizable, lo que pasa es que tiene otro precio. Tenemos un año por delante para intentar buscar patrocinadores a ver si nos pueden apoyar y sería un cambio muy importante para la Feria de Día de 2026.

Ampliar El representante de bares, restaurantes y discotecas ante la sede de la APEH. C. E.

–Al año que viene se tiene que negociar el nuevo convenio colectivo de la hostelería.

–Sí, tenemos un año importante. Yo he negociado unos cuantos convenios y siempre tienes tiras y aflojas porque es normal, pero habiendo diálogo siempre se llega a buen a buen puerto. Lo que pasa es que con tantos cambios que hay ahora mismo con el actual Gobierno está todo un poco descontrolado.

–¿Las condiciones laborales son lo suficientemente atractivas, teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas de la hostelería es la falta de personal?

–Falta personal en todos los sectores, es un problema a nivel nacional. Lo que pasa es que los hábitos de consumo han cambiado totalmente. Después del covid la gente quiere salir más a disfrutar, vivir, y aquí los fines de semana hay que trabajar. Pero el problema ya no es la hostelería, porque hay sectores que no trabajan el fin de semana y tienen el mismo problema. Viene por otros temas que habría que analizar. Las ayudas yo siempre digo que son fundamentales, pero...

–¿Las ayudas y pagas sociales les quitan camareros?

–Las pagas sociales quitan trabajo. El que necesita la paga social la tiene que tener, pero hay mucha gente que se está aprovechando de esto. No hay un control, y al no haberlo cuando haces entrevistas de trabajo te encuentras con que calculan, suman y dicen 'buah, entre esto y lo otro me dan 800 ó 900 (euros), para qué'. Ése es uno de los problemas que hay que abordar, aunque no es hostelería solamente, son todos los sectores. España es un país turístico y el turismo es la base fundamental de este país aunque a muchos les pese, no quieran reconocerlo y pongan trabas.

Cambiar «la tostada»

–¿Qué otras dificultades tiene el sector al que representa?

–El problema es el día a día. Ahora mismo un empresario es un héroe. Y doy las gracias a los trabajadores, que son fundamentales. Cuando veo lo que le cuesta un trabajador a un empresario siempre digo 'es injusto, el trabajador tiene que ganar más'. Pero claro, si gana más, cuesta muchísimo más. Yo cambio la tostada. ¿Por qué no se le paga al trabajador todo el dinero y que él tribute, para que vea todo lo que quitan? Si un trabajador gana 1.300 y a mí me cuesta 2.200, ¿dónde están los otros 900?Muy bien, hay que pagar a la gente, las pensiones, hay que pagar todo, ¿pero lo otro?

–¿Qué hace la asociación para defender a los hosteleros?

–Pueden estar tranquilos los empresarios, asociados y no asociados, porque estamos continuamente reivindicando. Estamos trabajando en la tasa de basuras, en las terrazas...

–¿Cuáles han sido las gestiones en relación a la tasa de basuras?

–El objetivo es regularla, porque la verdad es que se ha hecho horrible. El Ayuntamiento lo ha entendido pero no vale con decir que sí, para el próximo año hay que corregirlo. Un hotel de 20 habitaciones no puede pagar igual que uno de 200, y una discoteca no puede pagar lo mismo que un restaurante.

–¿Cómo ve el plan municipal que se ha anunciado para reordenar las terrazas, con el argumento de que «una cosa es el uso del espacio público y otra el abuso»?

–Estamos esperando que nos lo planteen. Cuando pasó el covid se abrió la mano, y se confundieron muchas cosas. Tenemos que sentarnos pasadas las ferias. La disposición del concejal Alberto Gutiérrez creo que es positiva y entiende la situación, y el empresario tiene también que entenderlo. La ordenanza es la ordenanza, siempre ha sido así y hay que convivir comercio, vecinos y hostelería.

–En cuanto a la noche, ¿cómo se puede conjugar el derecho al descanso con la diversión?

–En la multitud de reuniones que hemos tenido los vecinos reconocen que los locales están correctamente. El problema se genera en la calle, porque se sigue haciendo botellón. La Policía misma lo ha dicho. Valladolid ha sido una ciudad de noche, Valladolid ha tenido una marcha tremenda y eso no se puede perder. Pero cuidado, una noche de calidad, que se vea bien puesto todo, y siempre conjugando con los vecinos, que se puede hacer perfectamente. Y al que no cumpla, castigarlo.

–¿Se nota un menor consumo debido a la subida de precios?

–Sin lugar a dudas. Mucho paseo y pipas, las dos pes. Pero es normal, la economía es la economía y da para lo que da, y la gente cuando tiene un dinero ahorrado se va el fin de semana, se escapa donde sea porque quiere salir. En el consumo se nota, antes tomabas dos, ahora tomas uno, pasa en todos los sitios. Por eso digo que habría que analizar por qué el trabajador o el empresario tiene que pagar la juerga de los que están sin hacer nada. Eso es injusto. Al que está sin hacer nada porque realmente no puede, a ese hay que ayudarle, pero a los otros no.

–La ciudad está en un momento crucial, con una nueva estación de trenes a punto de construirse que puede impedir que se lleve a cabo el soterramiento. ¿Qué postura tiene la asociación al respecto?

–El soterramiento es muy importante para la ciudad porque es una ciudad abierta, está claro. Si se puede hacer, ¿por qué no se va a hacer? Sí que me gustaría que alguien diga 'mira, no se puede hacer por esto' o 'se puede hacer por esto', pero son todo conjeturas. La estación es superbonita, es un espectáculo, el proyecto a mí me encantó, ¿pero no puede ser compatible con el soterramiento? Pregunto, no lo sé. Estamos en 2025, a lo mejor si no es compatible y en un futuro se va a poder hacer el soterramiento, habrá que cambiar algo de eso porque es un bien para todos.