Los coches circulan desde esta tarde con normalidad por la avenida de Gloria Fuertes hacia el Puente de Poniente. El Norte

Valladolid

El acceso a Poniente pierde el embudo y recupera la normalidad después de tres semanas de obras

Los trabajos de la red de calor, que continúan en las calles aledañas, permiten la reapertura de los dos carriles hacia el puente de la avenida de Gloria Fuertes

J. S.

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 19:27

El avance de las obras de la red de calor han permitido reabrir este martes por la tarde los dos carriles de acceso al puente ... de Poniente de la avenida de Gloria Fuertes, uno de los cuales permanecía cerrado, con los consiguientes atascos en las horas puntas, desde hace más de tres semanas, según han informado fuentes de la Policía Local.

