El acceso a Poniente pierde el embudo y recupera la normalidad después de tres semanas de obras

El avance de las obras de la red de calor han permitido reabrir este martes por la tarde los dos carriles de acceso al puente ... de Poniente de la avenida de Gloria Fuertes, uno de los cuales permanecía cerrado, con los consiguientes atascos en las horas puntas, desde hace más de tres semanas, según han informado fuentes de la Policía Local.

De manera que este acceso al centro desde la avenida de Salamanca ha perdido pasadas las cinco de la tarde las vallas que formaban un embudo para la circulación a la altura de la intersección de Gloria Fuertes con las perpendiculares calles Juana de Castilla y Arzobispo José Delicado, en las que aún continúan los trabajos con afecciones menores para el tráfico.

Las obras en esta intersección, que encauza el grueso de la circulación procedente de la avenida de Salamanca hacia el centro (Isabel la Católica y Poniente), comenzaron el pasado 29 de septiembre y mantenían desde entonces un solo carril abierto hacia el puente de Poniente, primero del lado de la calle Arzobispo José Delicado -reabierta el día 14- y después, en las últimas semanas, del de Juana de Castilla. Eso además de mantener cerrado, y en este caso así continúa, el tramo del carril bici de la propia avenida, entre los cruces de Arzobispo José Delicado y Joaquín Velasco Martín.

El Ayuntamiento, cuando anunció el corte de un carril antes del puente, fijó el 31 de octubre para la reapertura completa de la calzada de la avenida de Gloria Fuertes, que se ha producido finalmente con diez días de antelación, a media tarde de hoy.

Las obras, eso sí, continúan pasado el puente, ya en el paseo de Isabel la Católica, donde continúa cerrado uno de sus tres carriles, en ese caso por trabajos en la red de abastecimiento (ajenos a los de la red de calor), en el tramo entre Poniente y la calle Encarnación. La conclusión allí de la intervención está fijada inicialmente para el próximo viernes (24 de octubre).