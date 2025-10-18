El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Maribel y Claudio inician el rodeo hacia el túnel de Andrómeda al encontrarse con el paso inferior del apeadero de la Universidad cortada para su remodelación.

Maribel y Claudio inician el rodeo hacia el túnel de Andrómeda al encontrarse con el paso inferior del apeadero de la Universidad cortada para su remodelación. J. Sanz

El cierre del túnel del apeadero obliga a dar un rodeo de 1,5 kilómetros lleno de obstáculos para cruzar la vía

La alternativa hacia el paso de Andrómeda recorre aceras poco accesibles para llegar al Campus Miguel Delibes por la reforma para incorporar ascensores al maltrecho paso construido por la UVA en 1992

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:16

«¡A tomar por culo!», suspiraba un veterano vecino después de toparse con los carteles que anuncian el cierre «hasta fin de obra», porque no ... hay una fecha exacta para su reapertura, del maltrecho paso subterráneo que permitía atravesar las vías bajo el apeadero de la Universidad o, lo que es lo mismo, unir el entorno del Camino Viejo de Renedo y Los Santos Pilarica con el Barrio Belén y el Campus Miguel Delibes.

