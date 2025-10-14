Adif invertirá 800.000 euros para reforzar la accesibilidad del apeadero de la Universidad

El Norte Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Adif reforzará la accesibilidad del apeadero de Valladolid-Universidad, con la instalación de dos ascensores (uno en cada margen de la línea férrea) en su paso inferior, y la ejecución de nuevas escaleras en uno de los lados. Los trabajos, que suponen una inversión de unos 800.000 euros, incluyen la urbanización, en el exterior, del acceso al apeadero por el andén con parada de trenes (vía convencional), así como la adecuación del propio paso inferior.

En el apeadero de Valladolid-Universidad efectúan parada trenes de media distancia y proximidad en ancho convencional, y también transitan por él, sin parada, trenes de larga distancia en ancho estándar. La instalación está dotada de un paso inferior que comunica ambos márgenes, que, además de dar acceso al andén en el que los trenes efectúan parada, funciona como paso de ciudad. Dicho paso cuenta actualmente con acceso mediante escaleras a ambos lados.

Itinerario peatonal alternativo. Según informan desde Adif en un comunicado difundido por Ical, los trabajos requieren el cierre provisional del paso inferior a partir del 15 de octubre, habilitándose el acceso peatonal al andén con parada mediante una rampa.

Asimismo, para garantizar la permeabilidad a ambos lados de las vías, se establecerá un itinerario peatonal alternativo señalizado a través del túnel de Andrómeda. A la finalización de los trabajos, prevista en el primer trimestre de 2026, se restablecerá el tránsito peatonal a través del paso inferior del apeadero.