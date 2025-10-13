El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bolardos de plástico en la nueva acera del lateral del viaducto de Arco de Ladrillo para evitar que los peatones se golpeen contra la base de las farolas. J. Sanz

Valladolid

Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo

Los separadores bordean las bases de cinco postes que sobresalen del tablero del remozado viaducto y que ocupan las aceras recién inauguradas

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:36

Comenta

La imagen es poco habitual, inusual e, incluso, insólita. Una novedad en el urbanismo de la capital. Y acontece en los laterales del remozado viaducto ... de Arco de Ladrillo. Allí se han colocado media docena de bolardos de plástico, los mismos que se utilizan habitualmente para las calzadas destinadas a los vehículos, pero sobre las aceras. ¿Por qué? Pues para evitar que los peatones se golpeen en la cabeza, en tres de los casos, o se tropiecen, en los otros dos, contra las bases de las farolas que sobresalen del tablero y que ocupan el espacio, en teoría, destinado a los viandantes con la altura justa para darse un coscorrón contra las piezas metálicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  5. 5

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  6. 6

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  7. 7

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  8. 8

    José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila
  9. 9

    Valladolid exporta al mundo las primeras pistas de pádel inteligentes
  10. 10

    Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo

Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo