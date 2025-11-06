El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Número 7 de la céntrica calle Macías Picavea. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Segundo incendio en menos de un año en un portal de Macías Picavea

Los bomberos han confinado a varios vecinos por el humo procedente de un sofá en llamas en el portal

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

Es la segunda vez en diez meses que los vecinos del número 7 de la céntrica calle Macías Picavea tienen que lidiar con las consecuencias ... de un incendio en el portal. Esta vez, hasta tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid se han desplazado a las 9:35 horas de este jueves por el aviso de un sofá que había comenzado a arder minutos antes en la zona común del portal a pie de calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  2. 2

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  3. 3

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  4. 4 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  5. 5

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  6. 6

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  7. 7

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  8. 8 Valladolid, a cinco horas de París en AVE y a cuatro de Lisboa con la propuesta de Bruselas
  9. 9

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  10. 10 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segundo incendio en menos de un año en un portal de Macías Picavea

Segundo incendio en menos de un año en un portal de Macías Picavea