Segundo incendio en menos de un año en un portal de Macías Picavea

Es la segunda vez en diez meses que los vecinos del número 7 de la céntrica calle Macías Picavea tienen que lidiar con las consecuencias ... de un incendio en el portal. Esta vez, hasta tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid se han desplazado a las 9:35 horas de este jueves por el aviso de un sofá que había comenzado a arder minutos antes en la zona común del portal a pie de calle.

El denso humo como consecuencia de la combustión de los materiales del sofá (telas y espuma de poliuretano) invadió rápidamente las zonas comunes de este bloque de cinco plantas, en concreto dos huecos de escalera que provocó que los vecinos que se encontraban en ese momento en sus viviendas fueran confinados en sus domicilios para evitar intoxicaciones por inhalación de humo.

Los efectivos del servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Valladolid han procedido primero a la extinción total del incendio para después dar paso a la ventilación completa del humo de este bloque con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos que en él habitan. La intervención, a la que han acudido además agentes de la Policía Local, se ha prolongado durante casi hora y nadie ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios (al permanecer en el interior de los pisos siguiendo las indicaciones de los bomberos con las puertas y ventanas cerradas).

Este incidente que ha generado momentos de miedo entre los vecinos por la posibilidad de que pudiera propagarse por otras zonas comunes rápidamente no es nuevo para los residentes del número 7 de Macías Picavea. Aquí, a principios de año, vivieron momentos de tensión por algo muy similar. Fue en torno a la medianoche del viernes, 4 de enero, cuando comenzó a arder un carro de la compra de material plástico y con varios enseres en el interior que se encontraba también en la zona donde este mañana ardía el sofá.

Al igual que en esta ocasión, los vecinos se percataron del olor a humo y avisaron a los servicios de emergencias rápidamente. Al mismo tiempo descargaron uno de los extintores de los que disponían en el portal a fin de evitar la propagación de las llamas. Al igual que este jueves, entonces se activó una salida de tres dotaciones (una autobomba, una escala y una vehículo de mando) y más de una docena de bomberos.