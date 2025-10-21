El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El camión atascado en Platerías. En detalle, los bomberos trabajan para quitar dos bolardos y facilitar el giro del tráiler. Aida Barrio

Valladolid

El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos

El Servicio de Espacio Público evalúa aún el coste de los daños tras tener que eliminar dos bolardos de forja para facilitar el giro y poder desalojar el camión

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 19:26

Comenta

Un «error» por fiarse de las indicaciones del GPS que le va a costar un pico. La cuenta ha subido sobre las primeras estimaciones y ... puede hacerlo aún más. El tráiler que este pasado lunes por la mañana se quedó atascado en el corazón del casco histórico, encajonado en diagonal entre las calles Macías Picavea y Conde Ansúrez, a las puertas de la iglesia de la Vera Cruz, tendrá que pagar 600 euros por las dos multas impuestas por la Policía Municipal y otros 156,42 por la asistencia del Servicio de Bomberos para facilitar las maniobras que permitieron desalojarlo de este escenario tan emblemático después de tres horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos

El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos