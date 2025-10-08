Dos cazuelas olvidadas al fuego en un intervalo de cuatro horas y media obligan a deplazarse a los Bomberos

ValladolidDos cazuelas olvidadas al fuego en un intervalo de cuatro horas y media obligan a deplazarse a los Bomberos
El primero de los avisos llegó por presencia de humo en un local de Parquesol y el segundo, por la misma causa en un piso de la avenida de Segovia
Valladolid
Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:11
Las cazuelas olvidadas al fuego se están convirtiendo en una de las causas que están detrás de un buen número de salidas de los Bomberos ... de Valladolid en los últimos días.
De hecho, hoy mismo han sido dos los avisos de estas características que han movilizado a los Bomberos en un intervalo de cuatro horas y media.
El primero de ellos fue a las 13:55 en un local del número 5 de la calle Juan García Hortelano, en el barrio de Parquesol, y el segundo ha sido esta tarde, a las 18:22 horas, en un piso ubicado en el número 36 de la avenida de Segovia.
En ninguno de los avisos ha habido que lamentar daños personales y los únicos daños materiales fueron dos cazuelas chamuscadas, los mismos estropicios que se causaron el suceso registrado el mes pasado en la calle General Shelly, en el que una mujer se dejó una infusión al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y obligó a que acudieran los bomberos a su piso.
