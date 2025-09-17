Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos

«Soy una persona muy cuidadosa. Siempre compruebo todo antes de salir de casa, pero me ha llegado una notificación de Hacienda y con el ... susto me he despistado. He salido de casa hacia la gestoría y no me he dado cuenta de que tenía la cazuela al fuego». De esta manera explica María Jesús, que no quiere desvelar su apellido, la razón por la que cuatro dotaciones de Bomberos, con sus quince efectivos, se han desplazado esta tarde hasta la calle General Shelly de Valladolid para apagar el pequeño fuego que se había generado en su casa, ubicada frente a la Escuela Oficial de Idiomas.

Un aviso en el que se señalaba que se veían llamas a través de una ventana de una casa alertó a los Bomberos, que rápidamente se desplazaron hasta el lugar indicado. A su llegada, los efectivos desplegados comprobaron rápidamente que no se podía acceder a la vivienda por la puerta, ya que estaba cerrada y no había nadie en el interior, por lo que tuvieron que desplegar la escala.

Los bomberos pronto vieron que el problema venía de una cazuela al fuego «sin riesgo de propagación», por lo que entraron a la casa por la ventana, retiraron la cazuela y todo quedó en una simple anécdota que metió el miedo en el cuerpo a los vecinos, aunque la que se llevó el susto más gordo fue María Jesús, tanto que asegura haber corrido más rápido que en toda su vida.

«Cuando me han llamado para avisarme estaba en la calle Labradores y me he pegado una carrera que he tardado siete minutos en llegar. Menos mal que entreno y estoy en forma», apuntó la dueña de la casa y de la cazuela, en la que pretendía calentar agua para una infusión.

¿Y que decía la notificación de Hacienda? «Era una devolución», apunta María Jesús, a la que, pese a tanto susto, hoy le han dado buenas noticias tanto Hacienda como los Bomberos.