La cazuela quemada en la cocina de gas de la vivienda. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos

Un descuido de una vecina de Delicias que salió hacia la gestoría tras recibir una carta de la Agencia Tributaria obliga a desplazarse a cuatro dotaciones del servicio de extinción de incendios

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:50

«Soy una persona muy cuidadosa. Siempre compruebo todo antes de salir de casa, pero me ha llegado una notificación de Hacienda y con el ... susto me he despistado. He salido de casa hacia la gestoría y no me he dado cuenta de que tenía la cazuela al fuego». De esta manera explica María Jesús, que no quiere desvelar su apellido, la razón por la que cuatro dotaciones de Bomberos, con sus quince efectivos, se han desplazado esta tarde hasta la calle General Shelly de Valladolid para apagar el pequeño fuego que se había generado en su casa, ubicada frente a la Escuela Oficial de Idiomas.

