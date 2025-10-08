Una cazuela olvidada al fuego en un local de Parquesol moviliza a catorce bomberos

Los Bomberos de Valladolid han tenido que intervenir en torno a las 14:00 horas de este miércoles tras un aviso del 112 en el ... que se alertaba de la presencia de humo saliendo de un local ubicado a la altura del número 5 de la calle Juan García Hortelano en el barrio de Parquesol.

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos de extinción de incendios y catorce efectivos. A su llegada, los Bomberos vieron que no se trataba de un incendio por las características del humo que salía del inmueble y «porque olía a comida quemada», explica uno de los agentes que ha intervenido en el suceso.

La puerta del local se encontraba cerrada y no había nadie en su interior, por lo que contactaron con el propietario, que se encontraba por la zona haciendo recados y que reconocía haberse olvidado de retirar la cazuela del fuego.

Una vez dentro, los Bomberos retiraron la comida quemada y ventilaron el local para que saliese el humo. Por suerte, todo ha quedado en un simple susto y no ha habido que lamentar daños materiales y personales.