El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios camiones de bomberos. Bomberos de Valladolid
Valladolid

Una cazuela olvidada al fuego en un local de Parquesol moviliza a catorce bomberos

El propietario había salido para hacer recados y no había retirado la comida

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:49

Comenta

Los Bomberos de Valladolid han tenido que intervenir en torno a las 14:00 horas de este miércoles tras un aviso del 112 en el ... que se alertaba de la presencia de humo saliendo de un local ubicado a la altura del número 5 de la calle Juan García Hortelano en el barrio de Parquesol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  3. 3 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  4. 4 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  5. 5 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  8. 8

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una cazuela olvidada al fuego en un local de Parquesol moviliza a catorce bomberos

Una cazuela olvidada al fuego en un local de Parquesol moviliza a catorce bomberos