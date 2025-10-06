El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una gran columna de humo se abre paso junto a las chabolas de Juana Jugán. Alberto Mingueza

Valladolid

Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugán: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Los chabolistas trataron de apagar el fuego hasta la llegada de los Bomberos a la zona

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:34

Comenta

«Me he dado cuenta del humo y he visto que el fuego estaba muy cerca. Así que nos hemos puesto a intentar a apagarlo ... y hemos llamado a los Bomberos». De esta forma resume el chabolista Marcos Barrul lo ocurrido sobre las 17:00 horas en el poblado en el que lleva residiendo «toda la vida», un asentamiento que ha estado a punto de terminar calcinado por un incendio que se ha quedado a pocos metros de las precarias viviendas.

