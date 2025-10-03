El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los bomberos trabajan en el vertedero. Carlos Espeso

El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid

Dos dotaciones de bomberos y efectivos del CTR trabajan en las labores de extinción

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:26

Una gran columna de humo negro visible desde varios puntos de Valladolid ha llevado al 112 a recibir 28 llamadas en 20 minutos que alertaban ... de un incendio entre Zaratán y Villanubla.

