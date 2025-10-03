El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid

Una gran columna de humo negro visible desde varios puntos de Valladolid ha llevado al 112 a recibir 28 llamadas en 20 minutos que alertaban ... de un incendio entre Zaratán y Villanubla.

Tal y como confirma Javier Ruiz, director del Centro de Tratamiento de Resiudos de Valladolid (CTR), el incendio se ha originado en el vertedero vallisoletano, concretamente en el vaso de rechazo antiguo, en el lugar donde acaban los materiales que no se pueden recuperar para ser reciclados y tener una segunda vida.

«No es en la planta. Es en el vertedero viejo, que está bastante lejos, por lo que no hay riesgo de que afecte a la planta», ha concretado el director del CTR.

La primera llamada al 112 fue a las 18:25 horas y desde instante se avisó a los Bomberos de Valladolid, que han enviado dos dotaciones, con una docena de efectivos, una autobomba pesada y una autobomba nodriza.

Desde el propio CTR se ha trabajado con maquinaria pesada para perimetrar el incendio con tierra y evitar de esta manera que las llamas se propagaran por el centro. Poco antes de las 20:00 horas cesaron las llamas y tres palas cargadoras se encargaron de cubrir la zona con tierra para evitar que la presencia de oxígeno pudiera reactivar el incendio.