Imagen de archivo de estudiantes frente a la Facultad de Medicina de la UVA. H. Sastre

Evacuada la Facultad de Medicina de Valladolid por una falsa alarma de incendio

Un extintor se cayó del soporte y se reventó contra el suelo, por lo que saltaron los detectores y se procedió a desalojar el edificio

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Todo quedó en un susto que fue solventado en apenas veinte minutos. Una falsa alarma de incendio obligó este viernes por la mañana a desalojar la Facultad de Medicina de Valladolid. Al parecer, un extintor se cayó del soporte y se reventó contra el suelo, lo que activó los sistemas de detección de humo y llevó a docentes y alumnos (había menos movimiento que otros días de la semana) a abandonar el edificio como medida preventiva.

Eran las nueve menos cuarto de la mañana y hasta el número 7 de la avenida Ramón y Cajal se desplazaron varias patrullas de la Policía Municipal y Nacional, así como tres dotaciones de los Bomberos de Valladolid.

Los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios accedieron al interior de la facultad y comprobaron que se trataba de una falsa alarma, pues los sistemas de seguridad saltaron al detectar el polvo que contenía el extintor en cuestión. Fuentes de la Universidad de Valladolid descartan que se trate de un acto vandálico.

La gran mayoría de profesores y alumnos aguardaron frente al edificio a la espera de noticias, si bien apenas veinte minutos después pudieron regresar al interior y continuar la jornada lectiva con normalidad.

Te puede interesar

