Intervienen 155 gramos de marihuana y una navaja a la acompañante de un paciente del Río Hortega

Agentes de Policía Nacional detuvieron este jueves en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública. Los hechos se produjeron por la mañana, cuando se recibió llamada en la sala CIMACC 091 desde los servicios de seguridad del Hospital Río Hortega en la que se solicitaba presencia policial por problemas con una mujer.

Una dotación uniformada de la Policía Nacional se personó en el centro hospitalarioy se entrevistó con los vigilantes de seguridad. Estos manifestaron a los agentes que desde la noche anterior habían tenido problemas con una mujer, familiar de un ingresado, que tenía una actitud muy hostil y violenta y que según los trabajadores pudiera estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. También les había mostrado una navaja.

Cuando los agentes entraron en la habitación donde se encontraba, la mujer estaba dormida en la cama del acompañante y tenía una navaja a simple vista sobre las sábanas. Los policías nacionales la despertaron y la mujer siguió con una actitud hostil hacia el personal del hospital. Una vez que le intervinieron el arma blanca, le solicitaron la documentación que esta persona dijo tener en su vehículo, que estaba estacionado frente a la puerta del centro hospitalario.

Los agentes le acompañaron al mismo y cuando la mujer abrió el vehículo para sacar su documentación de la guantera, del interior emanó un fuerte olor a marihuana. Los policías realizaron un registro del vehículo, encontrando un bote con 155 gramos de marihuana en su interior.

Más de 1.000 euros

En ese momento, se procedió a su detención y lectura de derechos como presunta autora de un delito contra la salud pública, trasladando a la mujer a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se continuó la práctica de las diligencias policiales.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes correspondientes al segundo semestre de 2025, la droga hubiera alcanzado un valor de 1.049,35 euros en el mercado ilícito.

La detenida fue oída en declaración y posteriormente fue puesta en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida, a quien se le informó de lo ocurrido con la remisión del atestado policial al Juzgado de guardia.