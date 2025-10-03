Cazado un conductor a 222 kilómetros por hora por la A-6 en Medina del Campo

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 10:42 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha intervenido recientemente en dos hechos distintos relacionados con delitos contra la seguridad vial en la provincia de Valladolid. El pasado lunes, 29 de septiembre, una patrulla del instituto armado detectó, mediante un radar móvil, a un turismo que circulaba a 222 kilómetros por hora en la A-6, sentido Madrid, a la altura de Medina del Campo.

La vía está limitada a 120 kilómetros por hora, por lo que se procedió a detener el vehículo e investigar al conductor, un hombre vecino de la capital vallisoletana, por un presunto delito contra la seguridad vial. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de instrucción de guardia de Valladolid.

En un hecho independiente, otra patrulla de la Benemérita detuvo a una persona, de nacionalidad extranjera, como presunta autora de ocho delitos contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Además, se le han atribuido otros ocho delitos de falsedad documental en documento público, tras presentar un permiso de conducción que generó sospechas entre los agentes.

La verificación con autoridades de su nacionalidad confirmó la falsedad del documento. Se comprobó también que en los últimos tres años había sido denunciado administrativamente en varias ocasiones, sin que se detectaran irregularidades en el permiso hasta ahora.

Código Penal

El Código Penal, en su artículo 379, establece que quien conduzca un vehículo a motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.