Restos del vehículo tras impactar contra una farola en el barrio de Parquesol. J. S.

Valladolid

Triplica la tasa de alcohol tras estampar su coche contra una farola en Parquesol

El siniestro se ha producido de madrugada en la intersección entre Ciudad de la Habana y Manuel Azaña

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:45

0,85 miligramos de alcohol por litro en aire espirado. Eso fue lo que arrojó el alcoholímetro tras la segunda prueba realizada a un conductor, de 19 años, que acababa de estampar su vehículo contra una farola. Ocurrió este viernes de madrugada en el barrio vallisoletano de Parquesol y el joven, pese a la aparatosidad del siniestro, resultó ileso.

Al parecer, sobre las 4:45 horas, el joven circulaba por la calle Manuel Azaña hacia Ciudad de la Habana cuando perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una farola, que ha quedado prácticamente intacta, únicamente con una abolladura, pese al fuerte golpe. De hecho, este viernes por la mañana el mobiliario de alumbrado público estaba en pie (se ha sustituido por precaución) y tan solo quedaban a su alrededor restos del turismo tras el impacto.

Resultó ileso tras el accidente y hasta el lugar se desplazó inmediatamente la Policía Municipal de Valladolid, que movilizó a la Unidad de Atestados. Le practicaron las correspondientes pruebas de alcoholemia, que el joven llegó a triplicar.

Así, en la primera arrojó un resultado de 0,91 miligramos de alcohol por litro en aire espirado (el máximo permitido para conductores a nivel general, noveles y profesionales aparte, es de 0,25 mg/l) y en la segunda, de 0,85.

