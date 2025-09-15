El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un policía de la unidad de robos, en la comisaría de Delicias. Carlos Espeso

Valladolid

El refuerzo de la plantilla de robos de la Policía Nacional pone coto a los asaltos en casas

La ampliación en un 50% de la unidad desde enero, con un total de trece componentes, merma las preocupantes estadísticas de récord del año pasado

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:36

A más policías, menos robos. Proporcionalidad inversa lo llaman los matemáticos. Y parece que ha dado sus frutos. Porque en la unidad de robos de ... la Policía Nacional de Valladolid se respira cierta tranquilidad después de un verano con menos quebraderos de cabeza. Sí, los asaltos a viviendas han disminuido. Han sido unos meses de cierta tregua, sobre todo si se compara con la excepcionalidad del año pasado, con cifras récord. ¿Y qué hay detrás de esa merma en las estadísticas? Pues algo tan sencillo como una mayor presencia policial en la unidad.

