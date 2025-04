Quién está detrás de los 481 robos en viviendas de Valladolid en 2024

Consejos para las vacaciones de la Semana Santa

Un clásico de los periodos vacacionales es recordar ciertos consejos para no poner las cosas tan fácil a los ladrones. A pesar de intensificar el dispositivo de la Policía Nacional, los agentes recomiendan a los ciudadanos determinadas advertencias para minimizar ser víctima de un asalto. En el caso de cambiar de residencia durante estos días, se recomienda no dejar signos aparentes de ello, por eso es importante dejar las persianas a medio cerrar y el buzón limpio, además de acordar con algún vecino que recoja la correspondencia. Con una pequeña inversión económica, se pueden implantar mirillas digitales, las cuales captarán las imágenes del rellano de la escalera y pueden ser de gran utilidad en el caso de que se produzca algún robo en la finca.

Utilizar pequeños sistemas de domótica para poder encender y apagar luces del interior de la vivienda, radios, televisores o subir y bajar persianas puede favorecer al propietario a la hora de que el delincuente desista en su interés. Recalca la Policía que también existen sistemas de seguridad de videovigilancia que se activan por movimiento y que alertan directamente al móvil del propietario. De este modo, una persona puede ver el interior de su domicilio en cualquier momento y ante la mínima sospecha, podrá poner en conocimiento de la Policía tal extremo.

Cerciorarse de que la puerta de acceso al patio está bien cerrada o simplemente colocar los felpudos de los vecinos frente a su puerta una vez que el servicio de limpieza ha finalizado, son muestras de habitabilidad que pueden librarnos de un disgusto. Ante la presencia de personas que sospechemos que no son vecinos, es importante dar aviso en el 091 y una patrulla comprobará su identidad. Si lamentablemente llegamos a ser víctimas de un robo con fuerza en el domicilio, es importante no tocar nada, dar aviso a Policía Nacional y esperar fuera de la vivienda hasta que lleguen las patrullas actuantes. Para evitar que los delincuentes engorden su botín, se recomienda no guardar los efectos de valor y el dinero en un mismo sitio, así se conseguirá que los malhechores se marchen satisfechos cuando hayan encontrado los primeros objetos.